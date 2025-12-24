61歲男神像40歲！公布逆齡祕訣！冰水可縮毛孔？醫讚1做法促青春荷爾蒙
隨著《F1電影》在台灣掀起觀影熱潮，片中61歲的布萊德彼特精湛演技和不老容顏，同樣吸引眾人目光。小布在片中飾演資深F1車手桑尼·海耶斯，說是賽車「老鳥」，但是61歲的他看起來像只40多歲，許多人都說他和湯姆克魯斯是兩個無法超越的凍齡傳奇，趕快來看一下他傳授的逆齡關鍵。
自創保養品牌 簡單保養就有效
布萊德彼特從年輕帥到老，而且他其實早已悄悄進軍保養界。2022年，他與法國釀酒世家佩蘭家族攜手創立保養品牌Beau Domaine，主打以葡萄藤萃取成分，幫助延緩老化與提升肌膚修護力。
他曾受訪透露使用自家保養品的保養步驟非常簡單，基礎三步驟：洗臉、擦精華、塗抹日霜。他說保養很簡單，但關鍵在於長期堅持，他對自家產品保養成分很有信心，讓他的肌膚維持細緻光滑，完全看不出已過花甲之年。
但是他也承認，逆齡不只是使用保養品而已，許多生活習慣也與之息息相關。彼特受訪時曾表示，到了這年紀，最重要的其實是生活方式：「你需要有親密的朋友與家人陪伴，保持創造力，吃得健康一點，然後持續活動身體，不用太激進，一點一點來就很好。」
冰水泡臉有助保養
在《F1電影》中，布萊德彼特飾演的角色在早上起床後，會用冰水泡臉來幫助清醒。冰水泡臉其實不只是他愛，據說連多位知名女星都奉行許久。包括BLACKPINK的Jennie會將臉埋進冰水中消水腫，Bella Hadid是每天冰水洗臉30秒，藉此讓臉部肌膚更加緊緻有神。據外國媒體分析，用冰水泡臉有以下好處：
提神醒腦：冷刺激能迅速喚醒感官，趕走起床後的倦怠感。
收斂毛孔：低溫促使血管收縮，讓毛孔看起來更緊緻、肌膚更平滑。
消除浮腫：冰水能有效改善眼周、臉部的水腫問題，尤其適合熬夜後使用。
促進血液循環：冷熱交替刺激下，加速面部血流，有助提亮氣色。
舒緩泛紅與發炎：冰水對曬後肌膚、敏感泛紅也有鎮靜效果，緩解不適。
冰水泡臉真有保養功效？小心做錯傷皮膚
皮膚科醫師趙昭明指出，冰水洗臉雖能讓毛孔和血管收縮、改善泛紅，但對於消除浮腫的效果可能有限。浮腫主要與血液循環有關，局部收縮不太能促進整體血液循環。如果是眼睛浮腫，建議稍微熱敷才能有效消除。
不過整體而言，用冷水沖臉對皮膚是有好處的，但他提醒水溫不要太冰、時間也不要太久。此外，年紀較大的人，除非血管健康狀況都很好，否則不太適合溫差太大的刺激，以免心臟血管出現不正常收縮的問題。
想跟男神一樣用冰水逆齡，趙昭明提醒，水溫最好控制在10°C以上，避免溫度過低導致血管痙攣；每次浸泡時間約10至30秒即可，時間拉太長反而會讓肌膚乾燥或敏感。此外，最好避免冰塊直接接觸肌膚，可用毛巾包裹冰塊按摩，或直接用冰水臉盆浸泡。
伴侶和朋友的陪伴 是抗老的關鍵因素
針對布萊德彼特提到的逆齡生活準則，包括保持創意、陪伴、運動與健康飲食，趙昭明認為這點非常重要。他解釋，老化的原因有很多種，包括基因、環境、外界和內在因素等，其中人的老化面相牽涉多種荷爾蒙。
彼特提到有人陪伴吃飯聊天很重要，趙昭明表示，這可以從很多老人家容易罹患老人失智的例子看出端倪。因為沒有人陪伴、沒有人交談，老人家的認知功能容易快速退化。相反地，如果有人聊天、有人一起愉快地做某些事情，人的確不容易老化。
伴侶和朋友的陪伴，能促進腦內分泌快樂荷爾蒙，有助於抗老變青春。在這樣的情況下，可能比同齡者年輕5歲、10歲，如果再加上更注重保養，甚至可能看起來年輕20歲，讓人驚豔不已。
運動和簡單保養 讓身體代謝更年輕
至於布萊德彼特提到的運動和簡單保養，趙昭明也表示贊同。他指出，運動能讓身體整體代謝更好，細胞和粒線體會因此活化，人體就不容易老化。當身體的細胞和粒線體保持活躍，端粒也不容易斷裂，自然能維持年輕的狀態。
此外，保養品的使用也很關鍵。布萊德彼特強調簡單的保濕和清潔，趙昭明認為這觀念是正確的。保養品最重要的功能就是保濕和清潔，尤其是油性或容易髒污的膚質，如果不好好清潔，毛孔容易阻塞，進而長痘痘或造成皮膚發炎。
簡單的清潔、保濕、防曬等保養步驟，讓人更能持之以恆，維持皮膚的乾淨度和代謝維持正常，趙昭明認為這樣對抗老化有很大的幫助。
沒伴侶沒小孩 多參與社區活動為自己存下凍齡資本
不過，趙昭明也提到，老一輩的人大多有婚姻、子女的陪伴，但現在很多中年人選擇不婚不育，未來可能欠缺伴侶和子女的陪伴。面對這樣的情況，他建議這一代的人應該多和志同道合的朋友聯絡感情，或是多參加社區活動。
現在許多社區經常舉辦共學、共餐等活動，即使彼此不是好朋友，也可以藉由一起學習年輕時想學卻沒時間學的技藝，例如畫畫、勞作、跳健身操等，每天都能快樂地吃午餐、學習和聊天。透過這樣的方式，不僅能擴展人際關係，也能為自己存下凍齡的寶貴資本。
◎ 圖片來源／翻攝自布萊德彼特IG
◎ 諮詢專家／趙昭明醫師
看起來比實際年齡老？研究揭衰老真相：1元凶竟讓細胞「早衰2年」
壯世代女性更年期「睡不好」困擾多？中醫教你按2穴位改善失眠
天氣變冷關節腫脹疼痛？中醫分享祛寒藥浴方 改善手腳冰冷、促進血液循環
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
