61歲裘海正曝近況 宣布重出江湖自評：差強人意
裘海正過去與方文琳、伊能靜以「飛鷹三姝」名號出道，1996年嫁給嘉義養豬大戶馬文鴻後，淡出演藝圈。昨(5日)她發文宣布要「重出江湖」，但不是要復出演藝圈，而是繼續打高爾夫球，引來粉絲祝福。
裘海正昨發文分享收到一套高爾夫球具，說：「30年前，我跟老公瘋狂愛上高爾夫，連結婚度蜜月方式，都選在新加坡五天連打四場高爾夫球，後來當媽媽後，我除了淡出歌壇、也幾乎退出球壇，所以球桿生鏽、球鞋、手套也氧化」。
如今孩子長大，裘海正又開始有自己的生活，老公也貼心送上球具，好讓她重拾原本的喜好，而這剛好是兩人結婚30周年紀念禮物，裘海正說兩人結婚紀念日原本是1月底，但馬文鴻從日本訂的球具延期抵達台灣，所以禮物最近幾天才拿到，她也不忘自嘲復出第一天的成績，說：「新球杆第一次下場94桿作收，差強人意」。
裘海正上月曬出與馬文鴻過去的婚紗照，慶祝兩人婚姻邁入第30年，她寫下：「這若非大半輩子，不然是什麼？結婚加上相愛都44年了～Happy Anniversary.Love you.」。而她過去身材纖瘦，近年被酸民攻擊發福，她曾正面回應：「畢竟…『我年輕、苗條的時候，你也沒喜歡過我！』」，最後更不忘在文末hashtag「你選擇傷人」、「我選擇不受傷」。
