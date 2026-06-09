61歲資深男星昔曾入獄！親洩真實生死觀：跟老天爺無關

記者鍾智凱／台北報導

夏靖庭接下戲劇並飾演老派阿公「曾武雄」，對於鄰里的迷信風潮常以幽默回應，他提到迷信往往源於內心的不安，夏靖庭直言，隨著年紀增長，其實很多的事情終歸是歸咎到自己的身上，自己有信心，就不會去被怪力亂神或者無法掌握的事情所左右「在經歷過像我到了這個歲數之後，我就會發現人越來越有智慧，他迷信的程度會越來越少」。

過往夏靖庭曾吸毒入獄，如今已成往事，61歲的他也分享自己的生死觀，認為與其求神，不如活好當下「人該努力的跟老天爺其實沒什麼關係，然後你永遠不會知道說太陽是明天會先出來，還是說我的明天會先到來，都不一定。我覺得每個人就活好自己的今天」。

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飾演孫女怡婷的邵奕玫，戲外的她擁有一張稚嫩童顏，24歲的她個子小，穿上高中服，開著休旅車去試鏡，還被警檢臨檢，高中時也被公車司機當成國中生。然而，這分開朗背後曾有一段孤獨的成長史。

夏靖庭和邵奕玫在劇中飾演祖孫 。（圖／大愛提供）

邵奕玫劇中的媽媽是越南人，她在茶敘中坦言自己的媽媽也是越南人，父母離婚後，跟著爸爸生活，童年大多是一個人度過「我小時候就變得很不接觸人，我就覺得很封閉，是奶奶出現之後，才開始有點就敞開我的心胸」。這段經歷讓她在拍《大愛街2巷》時，看見劇中三代同堂的母愛與祖孫情格外有共鳴「彷彿在彌補童年沒有跟阿公及媽媽相處的缺憾」。

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