61歲資深男星演武打戲「肋骨、手指斷裂」 忍痛咬牙繼續拍

李志希久未出席公開活動。（華視提供）

許久未見的李志希今（6日）帶17歲兒子出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」。他分享近況，透露近年都在大陸演出京劇《尋味》。

近期，《豆腐媽媽》爆出工安意外引發討論，李志希也坦言拍攝武打戲時非常容易受傷，他就曾在拍攝時不慎導致手指、3根肋骨斷裂，但因為要趕戲，就在包紮後繼續上場。

李志希與空服員老婆紀佩伶結婚25年，育有2女1子。他笑說，小孩目前都對演藝圈沒有興趣，21歲大女兒、19歲二女兒在美國就讀UCLA， 有申請獎學金也有半工半讀，開銷比過去小很多。而17歲的小兒子去年參加比賽，獲得excel冠軍，各有成就。

