61歲還能這樣？關詠荷米蘭被拍真實狀態 網友全線暴動

淡出螢光幕多年，狀態依舊在線。港星關詠荷近日低調現身米蘭，不論素顏或上妝都被捕捉到凍齡模樣，讓不少網友直呼完全看不出實際年齡。現年61歲的關詠荷，過去以《苗翠花》、《陀槍師姐》、《美味天王》等多部經典港劇走紅，是90年代極具代表性的女演員之一。她在2003年與影帝張家輝結婚，婚後育有一女張童，隨即將生活重心轉向家庭，逐漸淡出幕前，近年鮮少公開露面。

近日，關詠荷與張家輝一同前往義大利米蘭，出席時裝周相關活動。夫妻倆私下行程相當低調，卻仍被民眾巧遇。兩人日前現身米蘭機場時，身穿簡約色系的休閒服裝，關詠荷戴著眼鏡、幾乎素顏入鏡，膚況白皙緊緻，下顎線條清晰，整體狀態自然清爽，完全看不出已年過6字頭。

除了機場畫面引發討論，夫妻倆也被目擊前往當地中式餐廳享用火鍋。面對民眾合照要求，兩人態度親切毫無架子，大方配合拍照。當時關詠荷略施妝容，五官更顯立體，雙眼有神，臉部線條緊實，搭配側分髮型與淡淡笑容，氣質與星味依舊在線。相關畫面曝光後，網友紛紛留言盛讚她的狀態，「狀態真的好」、「一直都很漂亮」、「完全不像61歲」，也有人感嘆她多年未活躍於螢光幕，卻仍保有令人驚豔的凍齡風采，再度成為話題焦點。

