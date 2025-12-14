61歲「古典美女」何晴病逝 曾自爆3度動手打人！氣炸推導演出攝影棚原因曝光

何晴自曝年輕時個性火爆。翻攝微博

61歲的中國「古典第一美女」何晴驚傳病逝於北京，她生前氣質、溫柔的形象深植觀眾心中，但她卻曾在節目上自爆：「我打過人！」甚至直接把酒潑灑到對方臉上，讓主持人與現場嘉賓都傻眼，原來古典美女也很有脾氣。

何晴曾在節目上表示，自己20多歲時，剛到北方工作，同桌吃飯的男性講髒話，「我當時候脊梁骨都是涼的」。下意識就「連碗帶酒」潑到對方臉傷上。主持人問：「這是唯一一次動手嗎？」結果何晴不好意思地說：「還有...」更透露共有3次。

古典美女何晴病逝。翻攝微博

把副導推出攝影棚！看不慣男人不尊重女人

第二次是25歲時，何晴在廣東拍戲，因手部受傷，要給劇組醫生處理，結果對方竟要她去水龍頭沖洗就好，也不幫她消毒，何晴擔心感染，跟醫生要一瓶酒精，還說之後再買一瓶還回去，對方用廣東話罵她：「神經病。」她當下氣爆，一腳就把醫藥箱踹飛，然後抓著他的腰「右邊一腳、左邊一腳」修理對方。

第三次則是劇組的副導演說話不禮貌，何晴抓著他的衣領就往攝影棚外推，她說自己特別不喜歡「不尊重女人的男人」，因自己一生氣就說不出話，主持人虧她：「不說話，但動手。」雖意想不到她個性剛硬，但也稱讚這幾次所為都是對的。



