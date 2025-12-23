61萬人研究證實 吃整顆水果防糖尿病有效！打成汁風險反增15%
腎臟科醫師王介立引述一項超過61萬人的大型研究指出，攝取完整水果能夠協助預防糖尿病，然而長期飲用非100%純果汁，卻可能讓罹患第2型糖尿病的風險提升約15%，這項現象在亞洲族群中特別顯著。
王介立在臉書粉專發文表示，《美國醫學雜誌》於2025年刊登的系統性回顧與統合分析，整合了14個前瞻性世代研究，涵蓋超過61萬名受試者，針對果汁攝取與第2型糖尿病之間的關聯性進行深入探討。
研究團隊將果汁區分為「100%果汁」與「非100%果汁」兩大類別後，發現兩者對健康的影響截然不同。王介立指出，飲用100%純果汁並未明顯增加或降低第2型糖尿病風險，屬於中性影響；但若飲用非100%果汁，則會使罹患第2型糖尿病的風險上升約15%。
王介立強調，過去的大型研究已證實，食用原型全水果與較低的第2型糖尿病風險相關，顯示吃整顆水果確實有助於預防糖尿病。然而這次研究凸顯出水果一旦被打成果汁，特別是非100%果汁，反而可能增加罹病風險。
關於原型水果能預防糖尿病的機制，王介立說明，研究作者推論整顆水果含有豐富的膳食纖維與多種抗氧化植化素，包括polyphenols、carotenoids、anthocyanins等成分，這些物質能夠延緩醣類吸收速度，改善胰島素敏感性，同時降低身體發炎反應。
王介立進一步解釋，果汁雖然保留了部分植化素，但製作過程中去除了大部分纖維，導致飽足感下降，容易攝取過量。非100%果汁更常添加額外的糖分，升糖負荷更高，造成血糖與胰島素快速波動，長期下來可能增加胰島素阻抗，進而提高罹患第2型糖尿病的風險。王介立總結，若想預防糖尿病，「吃水果有益，100%純果汁中立，非100%純果汁有害」。
