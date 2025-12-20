6100萬打造舒適購物環境 泰山公有市場空調全面更新

泰山公有市場休館全面更新空調系統，20日由新北市經發局長盛筱蓉（左三）與自治會、地方區長、民代在典禮上敲鑼象徵重新開市。（吳嘉億攝）

歷經近20年使用、經過兩個月的休市優化工程，泰山公有市場以6,100萬經費全面更新空調系統，今（20）日舉辦重新開市，包含新北市經發局長盛筱蓉、立委洪孟楷、泰山區長林俊宏等在地市議員、里長等全出席致意，活動期間還辦理摸彩抽買菜金與液晶電視，盼藉由空調優化帶動買氣，給市民與攤商更好的採購、銷售環境。

盛筱蓉表示，因為新北市長侯友宜是在市場長大的，非常支持市場的改造、改建，要帶給市民舒適與安全的購物環境，強調因為市場就是民眾生活的縮影，要了解地方就是要到市場逛逛。

廣告 廣告

歷經兩個月的休館進行更新空調系統工程後，泰山公有市場20日重新開市，市場一早也就湧入不少買菜民眾。（吳嘉億攝）

盛筱蓉指出，因為泰山公有零售市場自民國93年成立以來，就是泰山、五股區重要的民生採買中心，近年來因環境變遷氣候異常夏季時有高溫產生，為改善泰山市場溫度過高及送風效果不良狀況，透過汰換既有老舊空調設施，安裝247台分離式空調機組，並新增用電需量管理與能源控制系統，提高偵測頻率，及時掌握用電需求。

新北市場處長李長奎補充說明，泰山市場1樓共計有5個出入口，因營業時皆敞開大門，導致冷氣外洩，這次也同步安裝馬力強化的新空氣門，阻止冷氣逸散，防止戶外熱風灌入提供市民舒適安全的購物環境。

市場處說明，為慶祝泰山公有零售市場以嶄新面貌重新開市，推出重新開市摸彩活動，自即日起至明年1月31日止，只要在市場內每消費滿百元，即可獲得1張摸彩券，將連續抽出買菜金及50吋液晶電視，不參加摸彩的民眾，也可依規定選擇兌換實用的專用垃圾袋，歡迎民眾踴躍前往買菜、消費。

更多中時新聞網報導

程予希預告離開台灣 砸6位數遊學盼有豔遇

勞保修法 拚最終給付責任入法

NBA》騎士被牛撞飛 近10戰吞7敗