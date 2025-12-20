6100萬改造 泰山市場涼爽再出發

新北市經發局長盛筱蓉（左三）與市場自治會、地方民代20日敲響銅鑼，宣布泰山公有市場重新開市。（吳嘉億攝）

泰山公有零售市場使用近20年，休市2個月施作優化工程，花費6100萬元全面更新空調系統，20日重新開市，新北市經發局長盛筱蓉、立委洪孟楷、泰山區長林俊宏及在地議員、里長等出席祝賀。市場辦理摸彩抽買菜金、液晶電視等活動，盼藉由空調優化帶動買氣，給市民與攤商更好的採購與銷售環境。

盛筱蓉表示，因為新北市長侯友宜是在市場長大，非常支持市場的改造、改建，要帶給市民舒適與安全的購物環境。市場就是民眾生活的縮影，要了解地方就是要到市場逛逛，感受市場攤商的熱情溫度。

盛筱蓉指出，泰山公有零售市場自民國93年成立以來，就是泰山、五股區重要的民生採買中心，近年來因環境變遷氣候異常夏季時有高溫產生，為改善市場溫度過高及送風效果不良狀況，透過汰換既有老舊空調設施，安裝247台分離式空調機組，並新增用電需量管理與能源控制系統，提高偵測頻率，即時掌握用電需求。

市場處長李長奎補充，泰山市場1樓共有5個出入口，因營業時皆敞開大門，導致冷氣外洩，這次也同步安裝馬力強化的新空氣門，阻止冷氣逸散，防止戶外熱風灌入，提供市民舒適、安全的購物環境。

市場處表示，為慶祝泰山公有零售市場以嶄新面貌重新開市，推出重新開市摸彩活動，即日起至明年1月31日止，只要在市場內每消費滿百元，即可獲得1張摸彩券，將連續抽出買菜金及50吋液晶電視，不參加摸彩的民眾，也可依規定選擇兌換實用的專用垃圾袋，歡迎民眾踴躍前往買菜、消費。