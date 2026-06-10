618大促銷開跑 麥當勞「厚鬆餅堡」限時回歸、必勝客6元披薩開搶

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618將至各大速食品牌都在拼話題，麥當勞日本超人氣早餐「厚鬆餅堡系列」今（10）天正式限時回歸菜單，「珍珠奶茶冰炫風」也一並回歸；同時必勝客與肯德基也聯手推出「618年中慶」限時大促銷，透過APP天天發送最低28折的優惠券，更在指定日期釋出6元個人比薩與原味蛋撻等破盤銅板價，讓消費者在今年夏天能以超值價格飽餐一頓。

麥當勞新品「香鷄蛋厚鬆餅堡」 珍奶冰炫風限時限量回歸

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」自6月10日起至7月14日期間限定於早餐時段開賣，售完為止。本次除經典口味外，全新推出「香鷄蛋厚鬆餅堡」，且首度開放外送平台購買。此外，睽違兩年的台灣限定「珍珠奶茶冰炫風」也將自6月10日起至7月28日重磅回歸，限量供應售完為止。

麥當勞限時販售品項與價格資訊：

McGriddles「香鷄蛋厚鬆餅堡」：單點79元，薯餅套餐124元。

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McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」：單點79元，薯餅套餐124元。

McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」：單點71元，薯餅套餐116元。

McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」：單點69元，薯餅套餐114元。

「珍珠奶茶冰炫風」：單點69元。

珍珠奶茶冰炫風限時回歸。（記者鄒尚謙攝）

雙饗卡應用程式天天領券 外帶比薩買一送二下殺28折

必勝客與肯德基聯手搶攻年中慶商機，自6月2日至6月29日推出「PK雙饗卡APP」天天領券活動，不限量發送專屬優惠，筆筆消費最高回饋2.5%紅利點數，點數可無上限折抵消費。新會員加入可獲得內含折價券與點心兌換券的大禮包。

「天天領券」精選優惠品項：

必勝客外帶小比薩買1送2：445元起（最高省1130元，約28折）。

必勝客外帶大比薩買1送3（含副食與可樂）：565元起（最高省1377元，約29折）。

必勝客個人比薩買二送一（3入）：218元起。

必勝客BBQ烤雞（4翅4腿）：189元（原價229元，優惠至6月21日）。

肯德基8塊上校雞塊買一送一：98元（原價196元，約5折）。

肯德基就要吃堡餐（咔啦雞腿堡＋中薯＋蛋撻＋中可）：149元（原價236元）。

肯德基獨享雙雞餐（咔啦脆雞＋青花椒香麻脆雞＋小薯＋綠茶）：139元（原價223元）。

肯德基炸雞桶買一送三（咔啦脆雞6塊＋小薯＋蛋撻2＋可樂2）：420元（原價631元）。

指定五天整點封館瘋搶 6元比薩與蛋撻限時限量釋出

除了天天領券外，消費者可鎖定6月5日、6月12日、6月17日、6月18日、6月26日這5天早上10:00整，打開應用程式瘋搶限量神券。此外，活動期間成功邀請1位好友首次加入應用程式並完成首筆訂單，推薦人即可獲得1次MacBook Neo抽獎資格，推薦人數無上限。

「週週搶限量券」限定品項：

必勝客夏威夷個人比薩：6元（五天皆可搶，最高原價95元）。

必勝客9吋小比薩超滿足（任選指定口味）：18元（五天皆可搶，最高原價395元）。

必勝客13吋大比薩超澎派3套組：618元（五天皆可搶，最高原價1,980元，約31折）。

肯德基618全家餐（脆雞12塊＋QQ球2＋蛋撻2＋雞塊8＋薯2＋可樂4）：618元（6月5日限定，原價1,456元，約4折）。

肯德基青花椒麻脆雞：18元（6月12日限定，原價78元）。

肯德基咔啦雞腿堡：18元（6月17日限定，原價95元）。

肯德基原味蛋撻：6元（6月18日限定，原價49元）。

肯德基咔啦脆雞：18元（6月26日限定，原價71元）。

必勝客、肯德基618大促銷開跑。（品牌提供）

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