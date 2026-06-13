618年中慶3C優惠必買清單：Bose耳機降近3千、三星旗艦手機現省1.5萬、AI筆電同步下殺

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（圖片來源：Yahoo購物中心）

618年中慶正是升級3C產品的好 時機，Yahoo購物中心集結耳機、智慧型手機、平板電腦與AI筆電等熱門品項，推出多款限時優惠，最高現省上萬元。有Bose消噪耳機、SONY Xperia 1 VIII最新旗艦機、vivo X300更是來到破盤價，還有平板、筆電優惠，暑假前幫孩子或是即將邁下一階段的自己先準備數位墨寶，部分商品還有新品登錄購物金與限量優惠，想換機、補裝備可要把握時間。

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1.Bose QuietComfort Ultra 消噪耳機 II 第二代藍牙耳機

6/21前限時優惠12,900元（ 原價15,800元 ）👉點我下單

小編就是Bose降噪耳機的擁護者，在吵鬧的環境下可以完全降噪，音質也完全不馬虎，渾厚下潛力道足夠的低音、清亮的高音，耳罩舒適不會壓耳，第一代就已經到頂的，現在第二代有沉浸空間音訊，更有臨場感，還有全新劇院模式，半夜孩子睡了可以自己享受獨家劇院，現在限時降到12,900元，每位辛苦的上班族、家長都很值得為自己買上這款可以獨享娛樂的耳機。

▲Bose QuietComfort Ultra 消噪耳機 II第二代主打沉浸空間音頻與全新劇院模式，適合通勤、辦公與居家影音娛樂使用。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.SONY Xperia 1 VIII 12G/256G 6.5吋5G智慧型手機

6/30前新品上市44,880元，官網登錄送1,500購物金👉點我下單

SONY今年旗艦機Xperia 1 VIII採用全新ORE設計讓機身視覺更俐落，但依舊保有SONY日式簡約風格。當然，SONY在影像處理上依舊強悍，把影像體驗再往上推一階，加入全新的AI攝影助理，拍照時能更快抓到理想畫面，全新望遠變焦相機也讓遠距拍攝更有彈性，配置6.5吋螢幕，效能方面搭載高通8 Elite八核心處理器，還保留3.5mm耳機孔，趁新品上市搭配登錄送購物金，正是升級的好時機。

▲SONY Xperia 1 VIII搭載全新AI攝影助理與望遠變焦相機，兼顧旗艦效能與行動影像創作需求。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.vivo X300 12G/256G 6.31吋5G智慧手機

6/30前限時優惠19,990元（ 原價30,990元 ），售完為止👉點我下單

vivo X300原價30,990元，現在限時下殺到破盤價，直接變成萬元機出，配置蔡司2億畫素主鏡頭，拍風景、街景、人像都能保留更多細節，放大裁切也更有彈性，搭配蔡司APO超級長焦，演唱會可以放心追星。續航方面內建6040mAh藍海電池，用一整天不用擔心電量。加上全新AI拍照功能，想要換風景一鍵就能完成，熱銷話題機趁限時優惠入手真的超划算。

▲vivo X300搭載蔡司2億畫素主鏡頭與6040mAh藍海電池，拍照、續航一次升級，萬元級別入手更有感。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.Samsung Galaxy S25 Ultra 12G/256G 6.8吋五鏡頭智慧手機

6/18前限時優惠28,900元（ 原價43,900元 ），售完為止👉點我下單

最熱門的演唱會神機就是三星Galaxy S Ultra系列，每一代都相當搶手，雖然目前最新的是Galaxy S26，但上一代旗艦機Galaxy S25 Ultra價格已經來到最佳甜蜜點，原價43,900元，限時下殺到28,900元，一口氣便宜了1.5萬元，用輕旗艦的價格就能買到高規手機，性價比超高，拿來追星、拍演唱會超給力，舊手機若已經電量衰退、相機跟不上、螢幕太小或多工卡頓，不用換電池了，S25 Ultra限時優惠就結帳了吧！

▲Samsung Galaxy S25 Ultra搭載AI相機、2600 nit高亮度螢幕與內建S Pen，限時降到28,900元入手更划算。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.Samsung Galaxy A57 12G/256G 6.7吋2+1鏡頭智慧手機

6/18前限時優惠15,990元（ 原價19,490元 ），售完為止👉點我下單

三星最強中階機A57長年穩居熱銷排行榜，配備6.7吋FHD+ U極限全螢幕，大畫面爽感足，相機則搭載50MP超高畫素主鏡頭，續航方面內建5,000mAh大容量電池，一整天都能安心使用，機身具備IP54日常防塵防水，遇到小雨、手濕拿手機或日常潑濺時，多一層保護更放心，更吸引人的是，Galaxy A57支援6次系統升級與6年安全性更新。現在限時降到15,990元，是想入手大螢幕、長續航三星手機的好機會。

▲霸榜神機Samsung Galaxy A57，擁有6.7吋大螢幕、50MP主鏡頭與5,000mAh電池，活動期間再降3500元，性價比更高。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.三星 Galaxy Tab S10 FE 10.9吋平板電腦 WiFi版（8G/128GB）X520

6/17前限時優惠14,490元（ 原價17,490元 ）👉點我下單

三星Galaxy Tab S10 FE配置10.9吋螢幕，大小剛剛好，比筆電更輕巧好帶，提供搜尋圈功能，不必一直切換App，就能快速圈選畫面內容查詢資料，操作更直覺，內建AI作業小幫手，讓學習和工作整理更省時間，面對一堆資料連結，不用再手忙腳亂，搭配S Pen書寫體驗再提升，對習慣紙筆但想走向無紙化的人很有吸引力，618降到14,490元，實用性和價格都相當有感。

▲三星Galaxy Tab S10 FE配置10.9吋輕巧大螢幕，內建S Pen，提高書寫體驗。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.ASUS Vivobook S16 S3607AA 16吋筆電（Ultra 5 325／16GB／512GB SSD／開心果綠）

6/30前限時優惠37,999元（ 原價39,999元 ）👉點我下單

AI的時代，筆電也要跟上！ASUS Vivobook S16搭載Intel Core Ultra 5處理器，並內建NPU專屬AI運算架構，能聰明分配效能，建置70 Whrs大容量電池，最高有25小時續航力，螢幕為16吋，機身走輕盈纖薄設計，不會因為大螢幕就顯得笨重，讓你工作效率和使用爽度都能一次升級。

▲ASUS Vivobook S16搭載Intel Core Ultra 5與16吋大螢幕，辦公與娛樂一機搞定。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.ASUS Zenbook 14 UM3406GA 14吋筆電（AMD Ryzen AI 5 430／16GB／512GB SSD／OLED／玉石黑）

6/18前限時優惠34,999元（ 原價37,999元 ）👉點我下單

ASUS Zenbook 14搭載全新AMD Ryzen AI 5 430處理器，內建專屬NPU算力，面對AI生成工具，能更有效率，14吋OLED螢幕，具備極致純黑、超高對比度與好萊塢級超廣色域，機身僅約1.2公斤、薄至14.9mm，放進包包不太有負擔，此外，全機金屬設計，並通過軍規認證，兼具質感與耐用度，還有背光鍵盤、人臉辨識，以及180度開合設計，功能相當完整，618檔期可現省3,000元。