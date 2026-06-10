618暑期換機潮來襲！3C通路高效能筆電大降價 買再加碼意外損壞保固

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燦坤3C家電 x Lenovo五星級(有省錢)交心日開跑，多項指定機種買就送超值好禮，指定筆電登錄送意外損壞保固。圖／燦坤3C家電提供

迎接618年中購物節與暑假消費旺季，加上疫情後購買的資通訊設備步入汰換週期，燦坤3C家電攜手全球PC大廠Lenovo，於6月12日至17日祭出「五星級（有省錢）交心日」活動。鎖定AI PC升級與學生換機潮，除了推出指定機種最高現折新台幣1.2萬元，單筆消費滿額更可抽市價逾4萬元的AI筆電與2萬元旅遊金，全面搶攻換機商機。

燦坤觀察指出，隨著AI應用逐漸普及與Windows 11升級需求升溫，消費者在選購電腦設備時，已不再僅聚焦於價格，而是更加重視AI運算效能、電池續航力與整體使用體驗的最佳化。無論是學生族群、家庭用戶或是輕度創作者，對於AI PC、高效能筆電與平板的詢問度近期皆顯著成長，帶動整體資訊產品市場買氣升溫。

滿額抽AI筆電與旅遊金 多重好禮回饋

為回饋消費者，本次活動祭出豐富抽獎機制。凡於燦坤購買Lenovo家用筆電、桌機或平板等全系列商品，單筆消費滿新台幣1萬元，即可抽市價41,990元的「Yoga Slim 7i OLED AI筆電」。此外，全館單筆消費滿6,180元並綁定專屬APP，還有機會帶走2萬元仲夏旅遊金；選購Lenovo平板全品項則加碼抽限量電競周邊聯名組。

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針對不同消費族群，活動期間購買Lenovo筆電單品滿1.8萬元即現折400元，滿2.7萬元刷指定信用卡分期再折800元。選購搭載RTX 5060或5070顯卡機種，再送市價2,280元的電競後背包。同時推出超值加購方案，購買指定筆電即可用最低399元加購大通（PX）氮化鎵快充配件，最高現省逾千元，協助用戶一次升級完善裝備。

高階電競狂省萬餘元 加碼送意外損壞保固

本次交心日精選多款熱銷商品祭出破盤價。主打高效能的Lenovo 15.1吋Legion RTX 5070 OLED AI電競筆電，限時優惠只要新台幣69,990元，現省1.2萬，除了原廠配件，燦坤獨家再加碼贈送智慧投影機。主流換機款16吋Slim i7-13620H筆電則直降6,000元，特價22,990元，並提供系統開機碟升級服務，大幅縮短設備轉換時間。

除了筆電，Lenovo LOQ電競桌機也享直降優惠，特價41,990元並加贈金士頓8G記憶體；Lenovo Idea Tab Pro平板電腦也現省4,000元。為提供更安心的體驗，購買指定筆電與平板，登錄再加碼最高價值逾1.6萬元的意外損壞保固。透過豐富的促銷方案與售後服務，期盼帶動門市來客，並滿足暑期各式AI新世代裝置的需求。



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