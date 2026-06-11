618最狂殺價來了！震旦通訊祭AI黑科技 iPhone 17價格曝光

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲震旦通訊導入「AI會員經營代理」系統，破除「數據孤島」問題，透過AI智慧大數據精準預測消費者需求，成功打通全台55家直營門市與官方購物網站的數據全通路（OMO）。（圖╱震旦通訊 提供）

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】618年中購物節熱潮來襲，連鎖通訊通路品牌震旦通訊（夏普震旦）宣布推出「618會員大募集．狂歡抗漲活動」，除了集結熱門手機與智慧家電商品優惠回饋消費者，更首度導入「AI會員經營代理」系統，全面串聯線上商城與全台55家直營門市會員資料，打造虛實整合（OMO）消費體驗，展現數位轉型成果。

震旦通訊表示，隨著消費者購物習慣逐漸從單一通路轉向跨平台、多場域消費，如何有效整合會員資訊並提供個人化服務，成為零售產業的重要課題。此次導入AI會員經營代理系統，透過智慧數據分析，協助掌握會員消費週期、產品偏好及使用需求，進一步提供更精準的服務與優惠資訊，提升會員互動與回購意願。

廣告 廣告

過去實體門市與線上平台常因資料未能即時整合，形成所謂的「數據孤島」，影響顧客服務品質。震旦通訊此次透過AI技術打通全通路會員系統，讓消費者無論是在官網瀏覽商品、線上購物，或到門市體驗與取貨，都能享有一致且流暢的服務體驗，打造智慧零售新模式。

配合618活動，震旦通訊同步推出會員招募計畫，民眾只需透過手機快速完成會員註冊，即可享有會員專屬權益及售後服務。購機會員還可獲得資料移轉、產品教學等貼心服務；選擇線上購物的消費者，也可至鄰近直營門市取貨，由專業服務人員提供面對面協助，享受線上線下無縫接軌的便利體驗。

此外，本次活動期間，多款熱門智慧手機及通訊商品同步推出限時優惠方案，滿足不同族群的換機需求。門市現場也展示SHARP日系家電新品及POKETOMO AI情感陪伴機器人，讓消費者近距離體驗智慧生活科技的最新應用。

迎戰 618 年中狂歡！30秒入會享百元券、獨家含稅驚爆價全攻略

震旦通訊會員系統全新升級！6月9日起推出超狂入會方案，手機線上 30 秒快速註冊，即可現場解鎖三大豪禮：

• 新戶送百元：註冊即領 $100 元新會員購物金，官網馬上折抵。

• 首購加碼送：門市購機再送「服務大禮包」，享舊機資料免費移轉與 3C 教學。

• 全台安心取：網購可至直營門市取機，由「智慧之星」團隊提供專業當面服務。震旦會員限定・618抗漲超低價熱銷機型現金超值優惠價

震旦通訊強調，秉持服務社區與鄰里的精神，歡迎民眾走進門市體驗各項產品與服務。透過AI科技結合實體服務優勢，不僅提升會員經營效能，也希望為消費者打造更便利、更貼心且更具溫度的購物環境。

官方表示，未來將持續深化AI應用與會員經營策略，透過智慧化服務強化顧客關係，打造全新的OMO零售生態圈，迎接智慧零售時代來臨。官方會員註冊與活動網頁︰https://shop.auroratelecom.com.tw/。