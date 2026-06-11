618 購物節衝刺倒數 SHOPLINE 「必買清單」六大人氣品牌優惠一次看

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SHOPLINE 精選站上 6 大人氣品牌，推出「618 抗通膨必買清單」。

（另開新視窗）

記者莊玟玥／台北報導

618 年中購物節進入最後一週倒數，各大品牌紛紛祭出重點優惠，衝刺年中消費商機。全方位零售整合專家 SHOPLINE 觀察，自 5 月底起平台品牌官網流量即有顯著攀升，在端午送禮和母親節商機帶動下，「食品禮盒」、「美妝保養」品類站內搜尋熱度與訂單量增溫，部分品牌業績更較去年同期翻倍成長。

SHOPLINE 精選站上 6 大人氣品牌 CIMOR、豐傑生醫、芳茲、vacanza、XROUND、YODEE 優迪，推出「618 抗通膨必買清單」，集結限時折扣、買一送一、滿額贈與支付回饋等超值優惠，讓消費者聰明消費。

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飾品 vacanza 於 6/9 至 6/18全館任選3 件 85 折，精選人氣飾品最低下殺 5 折起！人氣新品《Toy Story 玩具總動員》系列再享 85 折起，療癒系 IP《Care Bears》、《noii noii》及祈願生肖系列推出「買一送一」超殺組合。

台灣聲學品牌 XROUND 6/2 至 6/21 推出全館最低 6 折優惠。VeraClip 開放式耳夾耳機限時下殺 2,480 元；VIBE 防水環繞藍牙音響雙機組則以 59 折優惠價登場！

vacanza 6/9-6/18 全館任選 3 件 85 折。

（另開新視窗）

豐傑生醫推出「618 嗨購年中慶」，6/8 至 6/18 單筆消費滿 3,000 元現折 300 元，結帳滿 10,000 元再加碼贈送膠原蛋白 1 盒。人氣專利二型膠原蛋白下殺 45 折，舒敏調理精華同步推出 5 折優惠。

台灣生醫級保養品牌 CIMOR 全館任選 2 件 8 折起，消費滿 4,500 元再加贈洗顏慕絲 50ml。「毛孔淨透組」限時現省超過 1,100 元。

此外端午佳節將至，芳茲滴雞精於 6/3 至 6/21 下單即贈 NHB 芝麻素 GABA 晚安膠囊體驗組，消費滿 6,200 元再加碼送黃金蜆滴雞精。日月養生滴雞精環保包裝組 最低 73 折起；「雞蜆饗宴」滴雞精 60 包與黃金蜆滴雞精 60 包組合現省 5,410 元。

CIMOR 推出年中限定優惠，全館任選 2 件 8 折起。

（另開新視窗）

婦嬰品牌 YODEE 優迪於 6/15 至 6/22 推出單筆消費滿 2,618 元現折 150 元；6/18 當日消費滿 6,180 元再贈 618 元購物金。活動期間同步推出限時轉盤抽獎！還有機會抽中 Dyson 空氣清淨機、Micro 兒童滑板車及 KiGO 兒童太陽眼鏡等人氣獎項，是爸媽不可錯過的 618 補貨時機。

除了品牌優惠全面開跑，SHOPLINE 今年也攜手多家銀行與支付夥伴祭出加碼回饋，打造「折扣＋支付回饋」雙重省錢攻略。於 618 活動期間（6/11–6/22）至 SHOPLINE 合作品牌官方網站消費，使用星展銀行信用卡單筆滿 5,000 元，即可獲得 300 元刷卡金；刷台新 Richart 卡分期，最高再享 8% 台新 Point 回饋。此外，搭配AFTEE先享後付，新用戶首購可享現折 10% 優惠，無卡族亦能靈活消費，購物更輕鬆。