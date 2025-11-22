62屆金馬獎/最美的星光大道：國際大導李安、最炫麗的美人魚林依晨

林依晨（記者倪有純攝）

第62屆金馬獎頒獎典禮在台北流行音樂中心隆重登場，典禮以導演侯孝賢的電影「最好的時光」為靈感，採不設主持人形式進行；紅毯星光大道上，則是由已經主持星光大道16年的「學姊」楊千霈，搭檔第3度主持的徐鈞浩和彭千祐共同來服務所有的嘉賓。楊千霈也身穿削肩黑色長禮服，華麗轉身時美背全都露，震撼紅毯。

今年的典禮，由金馬執委會主席李屏賓與本屆評審團主席廖慶松，也將揭曉最佳劇情片。影后入圍競爭相當激烈，林依晨、范冰冰、劉若英、方郁婷和高伊玲，各自都擁有超高呼聲。影帝方面，則是由張孝全、張震、藍葦華、柯煒林、許瑞奇展開對決，爭奪影帝寶座。

李安

紅毯上，當頒獎嘉賓日本金像獎影帝西島秀俊、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩等人登場時，更是吸引不少尖叫聲；以「地母」入圍最佳女主角的范冰冰，也在導演張吉安的證實下「確認缺席典禮」他說，范冰冰沒有在台灣，她非常遺憾沒有辦法過來，但她的心與金馬同在。

楊千霈（中）

陳意涵

楊貴媚炫、落落大方