62層頂樓做引體向上！中國網紅「失手摔死」驚悚畫面曝 直播公司只賠3萬

2017年中國「高空極限運動第一人」吳永寧從62樓摔死。圖／翻攝自《澎湃新聞》

美國徒手攀岩專家「霍諾德（Alex Honnold）」挑戰徒手攀登台北101成功，全程耗時1小時31分鐘，震驚各界。不過，國外媒體也認為這樣是極度不妥、不負責任的行為。中國網友也提及「中國高空極限運動第一人」吳永寧摔死的事件，引發外界熱議。

頂樓做引體向上！極限網紅失手摔死

綜合陸媒報導，中國極限玩家吳永寧號稱是「高空極限運動第一人」，2017年左右因為拍攝徒手攀爬高樓的影片，發布在直播平台而走紅，一共吸引超過百萬粉絲，他高空挑戰的足跡遍布武漢、南京、重慶、長沙等地。同年11月吳永寧在湖南長沙天心區，五一廣場站西南的華遠國際中心（62層樓高）進行高空「3下引體向上」挑戰，據傳只要成功就可以獲得10萬人民幣（約新台幣45萬元）。

廣告 廣告

中國極限網紅吳永寧號稱是「中國高空極限運動第一人」。圖／翻攝自百度百科

在吳永寧挑戰的過程中，他一開始先嘗試一次，然後回到大樓頂樓，緊接著他進行第二次挑戰，從錄製的影片中可見吳永寧疑似抽筋、乏力，雖然他雙腳緊貼在玻璃牆面支撐，想要爬回頂樓，但約20秒後不幸墜落，並發生一聲慘叫。

極限網紅摔亡！直播公司只賠3萬

在一個月後吳永寧的女友證實他過世的消息，並透露兩人原本打算結婚，只是這個願望將無法實現。事後，吳永寧的家人認為多個直播平台未盡審查、監管義務，再加上吳永寧墜亡時處於簽約期內，認為直播平台沒有加以制止、告誡，於是向法院起訴花椒直播的運營商北京密境和風科技有限公司。

2019年5月法院一審認為吳永寧本人應該要負主要責任，花椒直播則承擔次要責任，須賠償3萬人民幣（約新台幣13萬元），上訴到二審則維持原判。如今霍諾德成功攀登101，也讓外界憂心是否會有安全隱憂，但是台北101董事長賈永婕曾表示，徒手攀爬是國際公認的極限運動項目，過程經過長期訓練、風險評估、環境演算、心理控制，並且在攀爬之前都會做多次地形勘查、練習。



回到原文

更多鏡報報導

35歲男「喝1碗湯」下秒倒地不醒！搶救8天不治身亡 醫示警：過量會致死

26歲健美網紅睡夢中猝逝！生前照見「1異狀」 粉絲驚：身體早在求救

「黃便上有血」以為痔瘡！30歲男不到1年就走了 醫示警：2顏色快就醫

9歲女孩海邊撿到「比地球還古老」隕石爆紅！家人喊：放下手機去探險