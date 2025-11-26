62歲公公泳池邊想溺死兒媳！9歲孫女跳水救母…調查驚見「2人竟是情侶」

英國一名男子試圖溺斃自己的兒媳兼外遇對象。圖／翻攝自X

美國佛羅裡達州今（2025）年8月發生一起離奇的家暴事件，一名英國男子在某度假村內酒後與兒媳從口角爭執演變成肢體衝突，多次將兒媳的頭按入泳池，直到9歲孫女介入後才停手。不料，警方調查後發現，受害女子除了是男子的兒媳婦，更是他的外遇對象，後來還向檢方求情撤案，雖然男子僅以罰錢了事，但這起家庭糾紛與其複雜關係曝光後，也引發英國社會關注。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，現年62歲的馬克吉本（Mark Gibbon）不只是33歲賈思敏懷爾德（Jasmine Wyld）的公公，2人甚至發生亂倫關係。不過，吉本與懷爾德今（2025）年8月在佛羅里達州達文波特市（Davenport）的索爾特拉度假村（Solterra Resort）約會期間卻發生酒後爭執，吉本一氣之下，竟多次將懷爾德的頭按入泳池中，導致後者身上出現多處抓痕和瘀傷。

直到懷爾德9歲的女兒，也就是吉本的孫女跳入泳池干預後，吉本才肯停手。警方指出，吉本當時是因為遺囑安排而與懷爾德發生衝突，警訊後依法偵辦；檢方復訊後，原依企圖謀殺重罪起訴吉本，但後來降為掐脖毆打罪，吉本則以2.5萬美元（約78.4萬元新台幣）獲釋。

不過，報導引述法院文件指出，懷爾德曾參與案件協商，並表示吉本已受到足夠懲罰，也希望吉本能返回英國與母女團聚，同時強調她不害怕吉本。懷爾德在幾天後的聽證會上也曾說出「吉本是好人」、「非常愛他的家人」、「我完全信任他，他是我最好的朋友」等語，懇求檢方撤案。

法院文件也指出，吉本已完成憤怒管理課程，法院最終於11月7日依毆打罪要求吉本支付1308.68美元（約4.1萬元新台幣）的法院費用，由於吉本無需服刑，法院後續也將護照還給吉本，目前人已返回英國。

由於吉本與懷爾德複雜的關係，也讓此案曝光後引發英國當地關注。報導指出，懷爾德曾與吉本的兒子亞歷克斯（Alex）訂婚，怎料懷爾德與亞歷克斯仍在交往期間，竟被抓包與吉本同床共枕，導致父子關係決裂，懷爾德與亞歷克斯最終在2021年分手。亞歷克斯還在去（2024）年2月因與父親爭吵期間駕駛保時捷朝父親撞去，為此被判2年有期徒刑。

消息人士指出，吉本家庭內部已不是第一次發生爭執：「亞歷克斯對父親與他孩子的母親發生關係感到極度背叛」。消息人士也透露，吉本經常和懷爾德同進同出，每年都會帶孩子外出度假數次，雖然懷爾德有自己的住所，但幾乎都與馬克同住：「我不確定這次度假發生了什麼事，也不清楚為何馬克企圖溺她，但據我所知，懷爾德對2人近幾年的關係不滿，而且她還沒被列入遺囑中。」



