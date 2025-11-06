62歲回春？瘋傳移植少林武僧心臟 李連杰闢謠

62歲功夫皇帝李連杰，最近被影迷發現好像回春了，網路瘋傳他移植了心臟。（圖／翻攝自李連杰微博）





62歲功夫皇帝李連杰，最近被影迷發現好像回春了，網路瘋傳他移植了心臟，而且還是一名少林武僧的心。對於這項謠傳李連杰也公開闢謠，他甚至拍了一段裸露上半身游泳的影片，證明自己的胸口沒有開刀的痕跡。

身手矯健動作敏捷，李連杰相當有活力，已經62歲的他，今年8月還插著氧氣管躺在病床上，一副病懨懨的模樣，與現在的活力打拳呈現出強烈對比。李連杰就遭到網友質疑，他是不是去換了心臟。

網路影片：「看到李連杰恢復的如此之好，一些網友頓感不可思議，於是便有了李連杰換心臟的說法。」

外傳李連杰換心，就是這位號稱最帥武僧秋風的心臟，秋風是因為車禍而逝世，謠傳就說李連杰換心之後真的回春。電影片段黃飛鴻（1991年）：「佛山無影腳。」

當年李連杰使出無影腳，以電影黃飛鴻打開知名度，被影迷封為功夫皇帝。如今被謠傳換心，李連杰心碎一地，馬上不忍了，拍影片闢謠。

功夫皇帝李連杰：「活在這個時代，要有自己的分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩，雖然不認識那位朋友，也希望不要用人家的不幸的事情去炒作。」

李連杰秀出游泳影片，證明自己身體強壯，胸口沒有開刀的痕跡。但是網友還是不放過他，找出他疑似人造皮膚的地方，企圖掩蓋疤痕的截圖，硬是要說他換了心，只能說人紅是非多，講都講不清。



