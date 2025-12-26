62歲大媽痛失獨子！拼命「懷上二胎」淚喊：我兒子回來了 網一面倒反應

62歲婦女「懷上二胎」掀起網友熱議。圖／翻攝自微博

能懷上自己的孩子，是不少媽媽一輩子的心願，中國近日一名62歲婦女因獨子喪命後再度懷孕，引發全網關注，有人替她感到開心與感動，不過也有人質疑，高齡產子風險恐都將由孩子承擔。

綜合中國媒體報導，吉林一名62歲婦女近日在社群平台宣布自己「懷上二胎」的喜訊，並頻頻分享自己的「產檢日常」，稱孩子目前已經6個月多大了。女子表示，今年二月失去唯一的兒子，如今順利懷孕，宛如「失去的兒子又回來了」。

影片可見，女子頭髮明顯灰白，面對鏡頭一邊摸著隆起肚子，一邊介紹起孩子，不時還露出充滿母性光輝的笑容。下秒畫面轉到婦產科產檢室，女子戴著口罩，情神略顯緊張地看著上方的螢幕，宛如新手媽媽引頸期盼新生命的到來，讓人動容。

相關影片迅速在網路掀起討論，有人對她痛失孩子又喜獲二胎的消息感到欣慰，不過大部分網友則替她「高齡懷孕」感到擔憂，質疑相關風險未來恐由孩子獨自承受。此外，也有網友指出，大部分女性在62歲時早已過了更年期，照理來說無法受孕，對於她能再次懷孕感到質疑。

南方醫科大學第三附屬醫院產科主任萬波指出，預產年齡達到或超過35歲就被定義為高齡產婦，該女子已年過60，可能在分娩期、產後都可能面臨多項危險因子。

除了妊娠高血壓、糖尿病是一般孕婦的8倍之外，也可能因子宮收縮能力差，導致生產過程拉長，以及羊水栓塞、產後出血等症狀，嚴重危及孕婦與胎兒的生命安全。



