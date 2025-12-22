62歲女星嘆「我們這年紀好可憐」：學不快、躺不平、站不直！ 劉曉慶反擊被讚爆

綜藝《一路繁花2》中，何賽飛一句「社會發展太快，我們這個年齡很可憐」的感嘆，點出中年與高齡族群面對快速變化時的焦慮。沒想到一旁的劉曉慶當場反擊，兩人態度截然不同，引發網友熱烈討論。

節目裡，何賽飛直言，現在的社會節奏早已超出中老年人的適應速度，「很多事情不學不行，但學又比不上年輕人快」，像是智慧型手機操作、平台社群規則等，看似簡單的事情都得硬著頭皮練，常陷入「不學怕被淘汰，學了又很吃力」的狀態。她也形容這個年紀「躺不平、站不直」，上要照顧父母，下要顧及孩子，責任放不下，卻又得面對職場年輕化、數位化帶來的壓力，只能一邊焦慮、一邊撐著。

75歲的劉曉慶則在一旁直接反問：「年齡怎麼了？」她指著現場21歲的年輕人說：「我們有什麼不如他的？不要先認輸。」她認為，個體差異遠比年齡更重要，並強調「不是不服老，而是『老』這件事跟我無關」。她也提到自己的體檢數據，表示骨密度甚至優於部分年輕人，認為心理狀態會影響身體表現。這番話讓現場一度安靜下來，劉嘉玲隨後補充另一種看法，提到自己反而覺得幸福，因為親眼經歷從沒有到有、從點油燈到科技發展迅速的年代，能與新時代同行，是一種幸運。

節目播出後，相關片段在網路上引發討論。有人認同劉曉慶的觀點，認為許多人習慣先把「老了」掛在嘴邊，就不願意學新事物，最後把不適應全歸因於年齡；也有人分享身邊長輩年紀不小，卻能熟練使用各種App的例子。另一派聲音則站在何賽飛這邊，指出每個人的身體條件本來就不同，有些限制確實存在，不能只用態度或心態一概而論，呼籲社會對中年族群多一點理解與彈性。

