62歲婦人疑不滿保險理賠 闖保險公司亮刀下場曝

婦人在保險公司大廳亮出水果刀，被趕到現場的員警以現行犯逮捕。（圖：前鎮分局提供）

高雄市一名婦人疑似保險理賠沒有獲得滿意的結果，今天（26日）中午竟然在保險公司大廳亮出水果刀，當場嚇壞現場民眾和員工，轄區前鎮警分局接獲報案後火速趕到現場，將這名62歲的婦人制伏送辦。（溫蘭魁報導）

事件發生在中午11點50分，一名婦人來到前鎮區中山二路一家保險公司，突然亮出一把水果刀，嚇壞現場民眾，保險公司員工也從側門跑到旁邊辦公大樓請保全員幫忙報警。

轄區前鎮分局復興路派出所員警火速趕到現場，要婦人交出刀械，婦人卻問警察，不能切水果嗎？：「婦：切水果。警：大家冷靜一下好好談，好不好？」

警方調查，62歲的陳姓婦人疑似不滿保險理賠而情緒失控，當場以現行犯將婦人逮捕，復興路派出所所長陳勇旭說：「經了解，陳女年約62歲，疑因有保險理賠問題與行員溝通過程中情緒激動，並手持刀械意圖恐嚇，員警到場立即喝斥陳女將刀械交出，並以現行犯逮捕，本分局呼籲，民眾遇有狀況，應以理性平和的態度並循合法方式解決，對於任何滋事違法或脫序者，警方絕對會強制執法，絕不寬貸。」

幸好現場沒有造成人員受傷，全案偵訊後依刑法的《恐嚇公眾罪》移送高雄地檢署偵辦。

中廣提醒：被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。