62歲李連杰傳換血、換心 突開抖音帳號喊話回歸！招認27年來保持年輕真實原因

62歲「功夫皇帝」李連杰一度傳出「換心臟」或「換血」維持年輕狀態，他也親上火線闢謠。近日他開通抖音帳號，並一連上傳多則短影片，喊話：「I’m back.（我回來了）」

李連杰在影片中用英文介紹自己的經歷，喊話與網友當朋友，希望創造一個「Kungfu Action community」，透過社群與網友討論功夫藝術。並宣傳出書計劃，與粉絲分享更多人生故事。

出書討論「永保年輕」原因 27年來學習改變心態

影片中李連杰也提到，自己27年來，都在學習如何改變心態、讓自己快樂。這也是他之前透露出書《超越生死》的主要內容，他從約34歲就開始思考長壽與永遠年輕的議題，呼應外界質疑他為何依舊有活力的傳聞。

