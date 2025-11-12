62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕

娛樂中心／綜合報導

62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。

向太昨（11日）提到李連杰過去之所以看起來憔悴且蒼老，是因為他「不修邊幅」，但如今李連杰染了頭髮，自然看起來狀態就好很多，還加碼爆料李連杰打麻將的趣事，透露他只要聽牌就會緊張到手抖，因此久了大家都知道他的習性，「他手一抖就是聽牌了」。

事實上，李連杰面對自己陷入換器官疑雲，也曬出赤裸上半身的畫面闢謠，澄清身體上沒有手術疤痕，並表示不希望用別人的不幸事件去炒作，呼籲大家要有獨立的思考，不過仍有部分網友不買單，質疑是貼了人工皮，也有粉絲出面抱不平，提到李連杰8月切除腫瘤，病因根除，如果再搭配健康生活作息，氣色變好也是合乎常理。

向太表示李連杰染了頭髮，氣色自然就好很多。（圖／翻攝自微博）

