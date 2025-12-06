62歲柴山達人「小鄧」獨攀失蹤17天 家屬心急找人

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄62歲獨居的鄧姓男子，常登柴山，是不少山友遇過的柴山達人「小鄧」，近日住家樓下的租客發現他久未現蹤，要繳房租卻失聯，報警後警方發現鄧男的機車自11月20日停在柴山龍泉寺登山口後即無移動過，家屬上網找人，有網友稱20日下午2點左右曾在柴山一線天附近見到他，警消昨(5)日起入山搜救目前仍未尋獲。

鄧男弟弟表示，哥哥未婚、無小孩，平日獨居在三民區的住家，1樓租人開設早餐店，近日租客要繳房租聯絡哥哥，卻怎樣都聯繫不上，附近鄰居也久未看到他現身，驚覺不對勁於是報警，警消昨日會同他到哥哥住家破門而入後，發現房內空無一人，哥哥的手機放在房間，平時騎乘的機車也不見蹤影。

警方根據車牌線索找人，發現鄧男的機車最後出現在柴山龍泉寺登山口，應是11月20日上午9點許獨自至壽山運動便失聯，鼓山分局立即與消防局、壽山國家公園警察隊等單位於5日上午8點集結入山搜救，目前尚未尋獲被協尋人，今日仍持續搜救。

鄧男弟弟也在臉書柴山社團貼文找人，哥哥平時喜歡走小徑，不走木棧道常去鐘乳石洞，希望山友發現能通知家屬或與警方聯繫，網友看見照片，驚見是柴山達人「小鄧」，不少常爬柴山的人都遇過他。

鄧男弟弟說，哥哥爬山10多年，平常都會去柴山攀爬，但因喜歡獨來獨往，也很少和家人聯絡，這次也是接獲警方通知才發現已失蹤近17天，據其他山友告知，疑似20日下午2點有出現在柴山一線天附近，希望山友能幫幫忙，盡快找到人。

