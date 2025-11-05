62歲洪榮宏住院開刀！曬躺床照：靜養坐月子

▲62歲歌王洪榮宏因攝護腺問題入院開刀，今（5）日正式出院，表示接下來要坐月子（靜養一個月），期待趕快跟歌迷再會。（圖／洪榮宏臉書）

[NOWnews今日新聞] 62歲金曲歌王洪榮宏日前突然在臉書曬出自己戴口罩、雙眼緊閉躺在病床的憔悴照片，透露自己因為攝護腺老問題入院開刀。今（5）日他在臉書分享已經出院的喜訊，表示接下來一個月要坐月子（靜養一個月），期待兩個月後能在高雄演唱會上跟歌迷再會。

洪榮宏日前突入院開刀 粉絲見照片超緊張

洪榮宏日前突然在社群平台上公開一張自己躺在病床上的照片，神情略顯憔悴，並寫下：「預備心情；準備開刀！」讓粉絲十分擔心。經紀公司隨後回應，表示他是因長期受到攝護腺問題困擾，經醫師評估後決定動手術，「開刀後能一勞永逸，目前已順利完成手術，狀況穩定」。

洪榮宏也親自向外界報平安，表示只要休息一陣子「就像坐月子一樣」，很快就能完全恢復。他並向歌迷保證，手術不會影響到明年初的演唱會行程，同時感謝粉絲與媒體的關心與祝福。住院期間他多次分享復原狀況，其中也包括自己推著點滴在病房練習走路的照片，看起來復原狀況相當良好。

▲洪榮宏住院時多次跟粉絲分享復原狀況。（圖／洪榮宏臉書）

洪榮宏順利出院 曬照靜養一個月再回歸

今日洪榮宏在社群曬出自己開心出院的照片，「有您的禱告我出院了，接下來一個月的療程靜養（坐月子） ，榮宏期待高流，舊情綿綿演唱會跟大家見面！」透露自己將稍微休息一個月，坐完月子就會儘速回歸和各位歌迷相會。最後洪榮宏分享他將於明年一月在高雄流行音樂中心舉辦演唱會，希望那時可以透過音樂來跟現場歌迷交流。

洪榮宏過去曾因胃食道逆流與高血糖問題受苦，所幸經過飲食調整後，各項數值已逐漸穩定。他近年來搬到新竹定居，平時過著務農、養雞、種芭樂的樸實生活。他曾透露，自己每天被公雞叫醒，十分享受這種自給自足的日子，「雖然不是專業農夫，但看到芭樂開花結果、雞隻慢慢長大，就覺得特別有成就感。」為了維持演出時的體力，他也養成每天健走一萬步的習慣，並透過補充維他命來調理身體，認為「勞動加運動」才是最自然且有效的保養之道。

▲洪榮宏透露自己要靜養一個月，希望身體趕快康復。（圖／洪榮宏臉書）

資料來源：臉書

