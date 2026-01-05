62歲洪榮宏動刀「包尿布上陣」 攝護腺術後生活限制全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕62歲「金曲歌王」洪榮宏去年10月底因攝護腺困擾入院動刀，術前一度被誤傳罹癌，事後親自闢謠僅是男性常見症狀。隨著「舊情綿綿」演唱會進入倒數，洪榮宏昨(5日)排練時坦言為防憋不住尿意，因此「包著尿布」上陣，而面對粉絲們關心身體狀態，他也逐一回應一次說清。

洪榮宏先前曾說明，手術名稱為「攝護腺雷射汽化手術」，實際動刀時間僅約40分鐘便順利完成，當時因向友人請益、祈福，外界以訛傳訛，更被粉絲們誤以為健康亮紅燈罹患癌症、重大疾病，他為此也隨即透過經紀人出面闢謠否認，希望大家別過度擔心。

廣告 廣告

洪榮宏將於17日在高雄流行音樂中心開唱，如今談到術後恢復，他笑說排尿狀況，「回到小孩子的狀態，尿速很快！」但仍擔心尿意會臨時憋不住，才會在排練期間包上尿布以策周全，強調體力與歌唱狀態都在回穩中。

對於粉絲關心術後生活限制，他也親自回應醫囑提醒：「真的不能拿重的、不能太累，走路不能太快，盡量也不爬樓梯。」最後還自嘲現階段只能「慢半拍」，用幽默態度安撫歌迷。

【看原文連結】

更多自由時報報導

齊秦被冤枉22年！ 王祖賢鬆口首談巔峰引退真相

洪榮宏驚傳婚變！認與第三任嫩妻分居 露面回應近況

喪父後驚爆身世真相 簡沛恩50歲才知道「我其實不姓簡」

A-Lin老公竟是蕭美琴偶像！黃甘霖追到歌后「全靠這句話」

