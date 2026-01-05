62歲洪榮宏包尿布受訪！攝護腺術後2個月 認尿速「跟小孩一樣快」

記者徐珮華／台北報導

洪榮宏將於17日在高雄流行音樂中心（高流）舉辦「舊情綿綿」演唱會，隨著開唱進入倒數，今（5）日進行首次練團。現年62歲的他，去年10月底接受攝護腺雷射汽化手術，今日包著尿布受訪，透露術後至今2個多月逐漸穩定，不過有時過於專注會忘記排尿，意識到時已經尿出來。

洪榮宏「舊情綿綿」演唱會首次練團。（圖／記者趙于瑩攝影）

洪榮宏表示醫師原先評估術後約1個月便能慢慢恢復，沒想到當時只要走路太快、爬樓梯或搬重物就會感到不適，甚至連試著開口唱歌、稍微用力都不行，「那個地方很敏感，可能每個人體質不一樣，我很怕痛。」所幸經過充分休息後，近來已開始投入練唱，他也認為保持好心情最重要，只要不過度緊張、睡得好、吃得好，身體便不會有太大問題。

廣告 廣告

洪榮宏直言「10個男人，有8、9個會有攝護腺問題」，先前醫師評估他攝護腺腫大範圍超過8成，已達必須手術的標準。如今手術完成、阻塞問題獲得解決，他笑說現在尿速「跟小孩子一樣快」，醫師也開立抑制尿意的藥物，一顆就能撐一整天。雖然偶爾仍會出現發炎、疼痛情形，但能不吃止痛藥就盡量不吃。

洪榮宏分享攝護腺手術後恢復近況。（圖／記者趙于瑩攝影）

此外，早期同樣活躍於秀場的曹西平，上月29日意外在家猝逝，享壽66歲。洪榮宏回憶，自己過去經常到聯美歌廳演出，曹西平老家正好在隔壁，曹家兄弟經過時經常停下來與他聊天。後來兩人在同一時期跑秀場，與包偉銘、陽帆皆走青春偶像路線，雖然經常碰面，但私下沒有太多交集。

更多三立新聞網報導

簡沛恩50歲才知真實身世！驚喊「上演八點檔」重逢至親吐心聲

王祖賢引退真相曝光！息影21年首鬆口 再自爆「曾罹患憂鬱症」

動力火車宣布開唱！5月「台北小巨蛋連唱3天」搶票時間出爐

逸祥舊愛性生活不合離婚！突曬照「公開甜蜜互動」疑默認新戀情

