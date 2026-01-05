62歲洪榮宏攝護腺開刀後首現身 認了分居老婆努力彩排演唱會

【緯來新聞網】金曲歌王、歌壇「寶島歌王」洪榮宏將於1月17日在高雄流行音樂中心海音館舉行演唱會，今（5日）他現身練團室進行密集彩排，昔日總是與妻子「小鄧麗君」張瀞云同進同出，近期久未放閃，遭疑婚變，洪榮宏特地澄清，自己開刀住院期間，恰巧岳母也因嚴重跌倒需要照護，妻子因此回娘家專心陪伴母親，而他則仍居住在新竹。

金曲歌王洪榮宏深情獻唱歌曲《阿爸》，令人動容。（圖／記者許方正攝）

洪榮宏坦言，過去也曾長期往返加拿大，夫妻倆分隔兩地生活早已習以為常。目前岳母仍需要有人在旁照顧，因此尚不確定妻子是否能到場觀看演唱會。洪榮宏強調目前「配偶欄還有人」，親自打消離異傳言，並表示兩人沒有吵架、也沒有冷戰，期間仍有保持聯絡。至於上次聯絡是何時？洪榮宏則幽默回應：「上次聯絡是上次。」過去演唱會造型多由愛妻一手打點，如今分居兩地，這次則改以專輯造型現身；相較先前台北小巨蛋較為亮麗的風格，此次為呼應高流的時尚建築特色，特別選擇更年輕、時尚的造型呈現。



現年 62歲的洪榮宏坦言，這場演唱會不只是一場表演，更像是對人生的「重新整理」。演唱會主題取自父親洪一峰的代表作《舊情綿綿》，詞曲皆出自洪一峰之手，他感性表示：「每次唱這首歌，腦海裡都是對阿爸的尊敬。」談及健康狀況，洪榮宏也大方分享先前因攝護腺問題動刀治療的過程。他透露術後恢復期比預期更長，直到三個月後才逐漸恢復練唱，也澄清外界盛傳的癌症傳言，強調是經醫師評估後選擇手術。術後狀況明顯改善，他幽默自嘲「還能再戰 50 年」，也笑說現在最重要的就是「吃好、睡好，才能站上舞台」。

兒子洪亮驚喜現身送雞湯，讓洪榮宏相當感動。（圖／記者許方正攝）

彩排現場驚喜不斷，25 歲愛子洪亮突然現身，親自送上「人蔘烏骨雞湯」為父親補元氣，讓洪榮宏又驚又感動。父子倆隨後即興站上舞台合唱經典曲目《阿爸》，情感層層堆疊、歌聲真摯動人，讓現場工作人員聽得紅了眼眶，直呼「比正式演出還感人」，也讓人更加期待演唱會當天三代音樂情懷在高流舞台完整呈現。



洪亮心疼父親為演唱會操勞過度、體重下降，特地準備補湯探班。他也正式宣布將在演唱會當天登台，不僅會與父親合唱，還將帶來打鼓演出，成為全場亮點。至於是否有酬勞？洪榮宏笑回：「當然有，但先保密！」演出進入倒數，嘉賓名單成為焦點。除了確定由洪亮助陣，是否還有神秘大咖？洪榮宏語帶玄機表示，這次曲目編排層次豐富，嘉賓人選也相當特別，「我只能說，買票進場看了就知道，保證不會失望。」他更笑說不會像二姐江蕙找觀眾當嘉賓，強調「是真有其人」，而且是大家意想不到的年輕世代。若江蕙邀請他擔任嘉賓？洪榮宏也笑回：「我應該會去吧！」



洪榮宏曾公開表示，高雄是他歌唱事業的起點也是他的第二故鄉，這次在高流開唱匯聚了三代音樂情懷、重塑經典金曲，屆時勢必將高流的夜晚，渲染成最浪漫的「舊情綿綿」！洪榮宏與洪一峰父子情深，如今再傳承到第三代洪亮身上，這份「音樂血脈」確實動人。售票詳情請洽年代售票系統。

