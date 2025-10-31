62歲洪榮宏突緊急送醫！「雙目緊閉」最新病況曝光

娛樂中心／周孟漢報導



台語金曲歌王洪榮宏曾獲得金曲獎最佳男演唱人獎、最佳方言歌曲男演唱人獎，經典臺語歌曲膾炙人口，曾橫掃臺灣的各個角落，為臺語歌曲在臺灣音樂界地位的確立有重要的貢獻。不過，現年62歲的他，今（31）日卻突然曬出自己躺在病床照的憔悴模樣，並透露自己「準備開刀」，嚇壞一票粉絲，稍早洪榮宏的助理也做出回應。





洪榮宏曬出躺在病床的照片，嚇壞全網。（圖／翻攝自洪榮宏臉書）





洪榮宏今（31）日中午突然透過臉書粉專發文，貼出自己一張戴著口罩、躺在病床上、雙眼緊閉的照片，寫下「預備心情；準備開刀！」，簡單8字透露了自己急將動手術的消息，讓不少粉絲嚇壞，驚喊「怎麼了？」、「保重，祝早日康復」、「怎麽回事！」、「嚇到了，發生什麼事！」。

台語金曲歌王洪榮宏強調，不會影響到明年1月在高雄的演唱會。（圖／翻攝自洪榮宏臉書）





針對洪榮宏準備開刀一事，根據《ETtoday新聞雲》報導，洪榮宏助理表示，由於洪榮宏礙於近幾年有成年男子，攝護腺的困擾，在經過醫師檢查、評估後，認定要「開刀才能一勞永逸」，並透露「目前已平安順利開刀完」，洪榮宏本人也在手術過後表示，只要休息一陣子就能完全康復，並要粉絲們不用擔心，也不會影響到明年1月在高雄的演唱會，感謝外界關心。





