62歲洪榮宏驚傳婚變！露面認「分居嫩妻」曝配偶欄現況
「寶島歌王」洪榮宏將於本月17日在高雄流行音樂中心海音館舉行《2026 洪榮宏「舊情綿綿」演唱會》，距離登台僅剩最後倒數。昨（5）日他現身練團室進行密集彩排，現場驚喜不斷，25 歲帥氣愛子洪亮突然現身，親自送上「人蔘烏骨雞湯」為父親補元氣，讓洪榮宏又驚又感動。
走過攝護腺危機 洪榮宏：這場演唱會是人生的「重新整理」
現年62歲的洪榮宏坦言，這場「舊情綿綿」演唱會不只是一場表演，更像是對人生的「重新整理」。演唱會主題取自父親洪一峰的代表作《舊情綿綿》，詞曲皆出自洪一峰之手，他感性表示：「每次唱這首歌，腦海裡都是對阿爸的尊敬。」
談及健康狀況，洪榮宏也大方分享先前因攝護腺問題動刀治療的過程。他透露術後恢復期比預期更長，直到三個月後才逐漸恢復練唱，也澄清外界盛傳的癌症傳言，強調是經醫師評估後選擇手術。術後狀況明顯改善，他幽默自嘲「還能再戰 50 年」，也笑說現在最重要的就是「吃好、睡好，才能站上舞台」。
洪榮宏現年25歲的帥兒洪亮將在演唱會上與洪榮宏合唱並大秀打鼓才藝。（圖／阿爾發音樂提供）
洪亮宣布助陣開唱 嘉賓名單歌王掛保證
洪亮心疼父親為演唱會操勞過度、體重下降，特地準備補湯探班。他也正式宣布將在演唱會當天登台，不僅會與父親合唱，還將帶來打鼓演出，成為全場亮點。至於是否有酬勞？洪榮宏笑回：「當然有，但先保密！」
演出進入倒數，嘉賓名單成為焦點。除了確定由洪亮助陣，是否還有神秘大咖？洪榮宏語帶玄機表示，這次曲目編排層次豐富，嘉賓人選也相當特別，「我只能說，買票進場看了就知道，保證不會失望。」他更笑說不會像二姐江蕙找觀眾當嘉賓，強調「是真有其人」，而且是大家意想不到的年輕世代。若江蕙邀請他擔任嘉賓？洪榮宏也笑回：「我應該會去吧！」
久未同框遭疑婚變 洪榮宏親自澄清
昔日總是與妻子「小鄧麗君」張瀞云同進同出，近期久未放閃，難免被外界關心夫妻感情狀態。對此，洪榮宏特地澄清，自己開刀住院期間，恰巧岳母也因嚴重跌倒需要照護，妻子因此回娘家專心陪伴母親，而他則仍居住在新竹。洪榮宏坦言，過去也曾長期往返加拿大，夫妻倆分隔兩地生活早已習以為常。目前岳母仍需要有人在旁照顧，因此尚不確定妻子是否能到場觀看演唱會。
洪榮宏強調目前「配偶欄還有人」，親自打消離異傳言，並表示兩人沒有吵架、也沒有冷戰，期間仍有保持聯絡。至於上次聯絡是何時？洪榮宏則幽默回應：「上次聯絡是上次。」過去演唱會造型多由愛妻一手打點，如今分居兩地，這次則改以專輯造型現身；相較先前台北小巨蛋較為亮麗的風格，此次為呼應高流的時尚建築特色，特別選擇更年輕、時尚的造型呈現。
