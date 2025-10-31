62歲洪榮宏驚爆入院手術 憔悴病容照流出

〔記者陽昕翰／台北報導〕62歲的金曲歌王洪榮宏才宣布明年1月要在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，沒想到今天突然在臉書曬出雙目緊閉的病容照，他寫下「預備心情；準備開刀」，讓粉絲非常擔心。目前洪榮宏的經紀人未有回應。

洪榮宏宣布入院手術，除了演藝工作，近年他移居新竹生活，享受務農帶來的樸實生活。為了備戰演唱會，前陣子他才表示除了日常的體能基礎訓練，在飲食方面也有所講究，雖然不特別忌口，但會多方攝取營養。他笑稱已經62歲，該補充的維他命營養素都有列好「課表」，每天「按表操課」已成為習慣，以應付長時間的彩排與巡演。

