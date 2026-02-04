62歲男腹部被刺開刀 32歲女背部被刺傷勢穩定

市長黃偉哲探望遭到遭攻的32歲葉姓女子。（圖／東森新聞）





只是過斑馬線，飛來橫禍餘悸猶存受傷的兩位民眾，一個是62歲的陳姓男子腹部刺傷情況嚴重，還在加護病房，另一名32歲的葉姓女子背部肌肉刺傷沒有大礙，首先衝出壓制嫌犯的員警是在備勤中，沒穿防彈衣，看到嫌犯在揮刀傷人，情況緊急下顧不得自身安全，直接上前大外割壓制對方。

遭到遭攻的32歲葉姓女子送醫急救，市長黃偉哲來探望她，葉姓女子情緒平稱，她當時是要去派出所對面買雞排，走在斑馬線上時，覺得迎面走來的陳姓嫌犯怪怪的，沒有想就被刺傷。

傷者葉姓女子：「迎面而來一個人，我那時候只覺得他走路，好像有點晃晃的，他就衝過來，其實本來以為我是被打一下，我就走過馬路我回頭看好像，那個人又回去攻擊那位先生，然後警察就衝過來了，派出所裡面衝出來，對結果我看他們就扭打在一起，我稍微站在那邊看了一下，然後才覺得說後背有點痛，感覺越來越痛，摸一下就溫溫的我手上有血，然後才發現說受傷了。」

葉姓女子目擊凶嫌攻擊另一名男子，沒想到自己也刺，還好她只傷到背部肌肉層，打抗生素防感染，不過先遭到攻擊的62歲李姓男子就沒有那麼幸運，因為他腹部遭刺傷大量流血，送醫急救立即送進開刀房，再轉加護病房，而先衝出來勇敢壓制嫌犯的員警王聖豪，當時是先看到外面好像肢體糾紛，他衝出來後發現有人揮刀攻擊，立即衝上前壓制。

員警王聖豪：「因為我看到那個對方，有揮器械攻擊，那當時就一如前往的，就直接往前抓住對方，然後使出那個大外割方式，把對方壓制在地面上，然後後續就同仁都陸續上來，把對方壓制。」

由軍職上尉轉警察七年的王聖豪，當時和其他員警都是備勤，情況緊急來不及穿防彈背心，他壓制嫌犯後同事打掉刀，大家合力逮捕凶嫌，真的是人民保母。

