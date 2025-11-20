62歲翁差點被「老同學買屋詐騙」騙光750萬 銀行警覺救回

62歲老翁差點匯750萬買「大陸老友房」，銀行神警攔下詐騙。（圖 ／翻攝畫面）

高雄1名62歲謝姓男子18日差點落入詐騙陷阱，所幸及時獲銀行與警方提醒，成功保住長年積蓄750萬元。事件發生在高雄市臨海一路某銀行，謝男當天前往欲解除名下定存，聲稱要匯款購買楠梓區中古屋，而賣方據說是一位多年未聯絡、目前在大陸教書的老同學。

然而，銀行行員在過程中察覺異常，因交易缺乏任何實質證明，包括房產資料、簽約文件、對話紀錄等，便立即通報警方協助查證，鼓山分局新濱派出所員警到場後，仔細詢問謝男房屋來源與交易細節，謝男僅模糊表示賣方急於變現，願意便宜出售，但對方資訊完全無法驗證。

廣告 廣告

警方進一步檢視謝男提供的資料與通訊紀錄，發現對話內容簡略、無不動產買賣憑證，甚至無法確認物件完整位置與地號，面對警方追問，謝男也只能回答「朋友說會處理」，顯然缺乏任何實際交易依據，員警隨即勸阻他暫緩任何金流動作，並提醒先查證賣方身分與房屋資訊。

經警方提醒後，謝男才恍然大悟，立即取消交易，保住自己的退休積蓄，成功避開可能高達750萬元的詐騙陷阱，警方也提醒民眾，網路或社群媒體上的「老同學」、「老朋友」投資或購屋訊息，務必核實真實性，切勿因一時信任而輕易匯款，以免財產受損。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

籃籃回應胡瓜「碰胸」風波 撇小禎爆料戀愛ing

阿嬤行動不便想買衣「只能在門外看」 NET店員1舉動暖哭網友

持槍歹徒闖店打劫！5歲妹「暖遞棒棒糖」逆轉救父感動全球 背後真相曝