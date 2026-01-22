62歲資深玉女回來了！張淳淳揪80歲歌后 組「熟女版BLACKPINK」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

62歲張淳淳在1990年曾以女團「蘋果派」出道，在女團解散36年後，集結80歲國寶級歌后楊燕、54歲美魔女教主許佳蓉、50歲「插畫界林志玲」珞棋、51歲長腿姐姐小婉，以及限定團員「音樂祭女王」DJ圓圓，她們為公益單曲〈10分鐘的練習〉齊聚一堂，她們年紀加起來超過300歲，組限定女團，誓言成熟女BLACKPINK。

張淳淳（左起）、DJ圓圓、楊燕、珞琪組限定女團。（圖／張淳淳青春學院提供）

團長張淳淳透露，成員平均年齡超過50歲，卻在練歌、練舞與MV拍攝現場展現驚人體力，連續唱跳拍攝8小時，讓年輕工作人員都直呼不可思議。團員們笑說：「跟淳淳一起做公益，青春、健康、回春一次到位，再累都值得！」最年長的楊燕更在練舞時親手準備低卡點心，讓團員們在排練現場適時地「回血」，張淳淳特別感謝享譽國際的「蘋果花歌后」楊燕，以80歲高齡為喚醒全民運動也來共襄盛舉參與此次的公益活動。

有趣的是，這群熟女姊姊們討論許久，團名尚未定案，甚至求助ChatGPT，給出的團名都不合她們的意，甚至還給了「RE:APPLE」這個幽默的團名，讓她們十分著急公益單曲都錄完了，團名還沒出來，楊燕指派團長張淳淳邀約吳宗憲給予她們響亮又好聽的團名。

