62歲資深玉女罕現身！揪8旬歌后組女團 放話成「熟女BLACKPINK」

記者徐珮華／台北報導

62歲張淳淳1990年以女團「蘋果派」出道，團隊解散36年後，她集結80歲國寶級歌后楊燕、54歲美魔女教主許佳蓉、50歲「插畫界林志玲」珞棋、51歲長腿姐姐小婉，以及限定團員「音樂祭女王」DJ圓圓組成限定女團，6人年齡相加超過300歲，誓言成為「熟女BLACKPINK」，超萌反差及精神話題十足。

許佳蓉（前排左起）、DJ圓圓、小婉、楊燕（後排左起）、張淳淳、珞琪組限定女團。（圖／張淳淳青春學院提供）

由張淳淳領軍的限定女團，日前為公益單曲〈10分鐘的練習〉齊聚一堂，合作過程展現「熟女心態、少女體態」。張淳淳透露成員們連續唱跳拍攝8小時，在練歌、練舞與MV拍攝現場展現驚人體力；團員們笑說「跟淳淳一起做公益，青春、健康、回春一次到位，再累都值得」，楊燕更在練舞時親手準備低卡點心，讓團員們適時「回血」。

廣告 廣告

「熟女BLACKPINK」平均年齡超過50歲，體力依舊驚人。（圖／張淳淳青春學院提供）

張淳淳身為國際知名肢體與體能訓練老師，曾擔任李心潔、徐若瑄、金城武、王力宏、容祖兒、伊能靜等數百位明星的專任教師及顧問。她坦言這次是她教學生涯中最有意義的一次經驗，「我把一群平均年齡一甲子的姐姐妹妹，教到像25歲，連拍MV的攝影師都不敢相信，眼前這群連續唱跳8小時的姐姐們，竟然比年輕女孩更有體力與活力。」

有趣的是，這群熟女姐姐們討論團名許久，ChatGPT給出的選項都不合她們的意，甚至還建議「RE:APPLE」這個幽默的團名，讓她們十分著急公益單曲都錄完了，團名還沒出來。楊燕則指派張淳淳邀約吳宗憲，給予她們響亮又好聽的團名。

更多三立新聞網報導

29歲女模柯柯癌逝！「張立東、溫妮」悲痛發聲 哀悼：勇敢又美麗

余祥銓愛妻柔柔痛失至親！祖孫溫馨互動曝 淚別「世界最棒阿嬤」

5寶媽李宓猛曬芭比腰！比基尼熱舞上圍狂晃 「真實身材」被看光

侯佩岑美貌大進化！撞臉「宋慧喬+温嵐+伊能靜」網驚：完全認不出

