62歲釣客突昏厥倒消波塊急送醫！搶命2小時救不回…魂斷八尺門漁港

宜蘭縣 / 綜合報導 鳳凰颱風挾豪雨炸宜蘭，各地淹水慘況頻傳，有民眾不畏水淹腳踝繼續釣蝦、享用美食，也有大學生直接在路上徒手抓魚，苦中作樂。桌上擺著滿滿佳餚，一群男子開心聊天，不過仔細一看，怎麼好像哪裡怪怪的，穿著拖鞋的腳全部泡在水中，不過這可不是溫泉魚池，而是在宜蘭一處釣蝦場，鳳凰颱風發威，劇烈豪雨狂炸宜蘭，各地都傳出淹水慘況，但釣蝦場內的釣客們絲毫不受影響，還是緊抓釣竿享受片刻寧靜。影片一出有網友搞笑的說，本來在釣蝦場現在在釣蝦池，還有不少人笑稱，這就是「沉浸式釣蝦」，苦中作樂的還有他們，大家穿著雨衣蹲在地上，雙手並用朝地面上拍了幾下，下一秒竟成功抓到一隻魚，一旁的雨傘立刻化身裝魚桶，甚至裡面早已躺著另一隻魚。這裡是宜蘭大學疑似因為暴雨淹水，生態池內的魚通通跳出來，學生也幽默表示今晚加菜，不過大魚加菜還不夠，就連鰻魚也登場，宜蘭員山的慈惠寺，水位一度淹到成人小腿，馬路上演鰻魚小魚水中游，有人大喊加菜，也有人辦了真流水席。羅東一間餐廳，老闆不畏淹到腳踝的水，將一道道豐盛美味端上桌，顧客也面不改色的坐下用餐，甚至有饕客為了享用美食，拿透明塑膠袋當鞋套，將整個小腿通通包起來，雨炸宜蘭積水未退，居民苦中作樂，只盼颱風點離開，讓他們早日恢復正常生活。 原始連結

華視影音 ・ 20 小時前