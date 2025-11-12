62歲釣客突昏厥倒消波塊急送醫！搶命2小時救不回…魂斷八尺門漁港
記者陳弘逸／基隆報導
基隆市八尺門漁港防波堤昨天（12日）下午發生死亡案，62歲張姓釣客，前往該處消波塊上海釣，不明原因昏倒，警消獲報，將人緊急送醫，不料，搶救2小時後宣告不治。後續警方將通知家屬，並報請檢方相驗釐清死因。
基隆消防昨天（12日）下午2時許，獲報有釣客昏倒在和平島八尺門漁港防波堤消波塊上，警消派員到場，他仍有微弱意識，身上無明顯外傷，未料，送醫搶救後，於當天下午4時，宣告不治。
經查，死者為62歲張姓釣客，後續警消通知家屬，另由警方通報檢方相驗釐清死因。
