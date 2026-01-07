62歲《驚聲尖笑》女星驟逝！ 「遺體有外傷」死因待釐清

女星珍特卡(Jayne Trcka)驟逝，享壽62歲。(圖／Instagram)

女星珍特卡(Jayne Trcka)曾客串演出電影《驚聲尖笑》（Scary Movie）「曼恩女士」一角走紅，日前無預警傳出驟逝消息，享壽62歲，由於生前並無任何重大疾病或健康，讓家人及粉絲感到相當意外。

根據外媒報導，珍特卡去年12月因為一直聯繫不上，友人驚覺事態不對，前往住處查明狀況，到場時發現她昏倒在自家廚房，而且毫無意識，緊急通報警方及救護人員，經調查後宣告當場死亡，法醫則是向媒體透露，遺體疑似有外傷，不過暫時無法確認死因，據悉，珍特卡生前並無任何重大疾病或健康問題，確切死因仍待進一步釐清。

珍特卡踏入演藝圈之前，職業原本是健身教練兼房仲，2000年演出賣座喜劇《驚聲尖笑》，飾演反差感極大的肌肉女「曼恩女士」一角，在劇中增添不少笑料，讓觀眾印象深刻，走紅之後，不僅參加多部脫口秀演出，還參與演出女神卡卡(Lady Gaga)、碧昂絲(Beyoncé)合唱的《Telephone》MV，並且多次登上知名健身雜誌包括《Flex》和《MuscleMag International》封面，可以說是小有名氣。

