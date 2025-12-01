6274件蠓科珍貴標本藏「小黑蚊」秘密 「蚊人」大愛捐贈科博館助防治
記者潘靚緯／台中報導
享譽國際、已故的蚊蠓專家連日清博士（1927–2022），長年致力於醫學昆蟲與公共衛生研究，是臺灣病媒生態與公共衛生領域的奠基者之一，被學界尊稱為「蚊人」。連日清博士生前收藏超過210種蠓科及其他昆蟲種類、總計共6274件玻片標本，日前由家屬捐贈給國立自然科學博物館典藏，希望能為科博館近年執行的小黑蚊（臺灣鋏蠓）防治研究與新興病媒昆蟲監測工作，注入關鍵力量。
連日清博士早年參與世界衛生組織（WHO）合作，深入東南亞與臺灣各地進行瘧疾病媒調查與防治策略設計，是臺灣瘧疾控制史上的關鍵人物。他的努力不僅有效降低病媒密度，更見證了臺灣成為全球唯一正式根除本土性瘧疾的國家，其科學貢獻深具歷史意義與國際指標價值。
此次捐贈的標本是連日清博士自1965年至2008年間所採集，範圍涵蓋臺灣、日本、韓國、中國與印尼，其中臺灣樣本高達97%，絕大多數為蠓科玻片，標本製作精緻，資訊標註完整，是極為珍稀的蠓科 (含病媒昆蟲) 物種資料庫。標本入館前在國立臺灣大學公共衛生學院副院長蔡坤憲教授指導下，由學生協助整理，並於今年3月由科博館團隊完成清點與入庫。特地選在連日清博士冥誕前夕舉辦捐贈儀式，別具紀念意義。
捐贈儀式中，連日清博士之長子連百斌先生及十多位家屬、前外交部駐葡萄牙大使張崇哲特別到場見證，科博館館長黃文山亦代表館方致贈感謝狀。黃館長表示，全球3000多種蚊科昆蟲中，有32種由連博士親自發表，另有19種蠓科物種由他發表命名。連博士的影響跨越世代，此次標本捐贈象徵珍貴科學資產的傳承與延續，也期盼科博館能在此基礎上持續推動研究突破。
科博館與連博士的淵源可追溯至1993年。在時任副館長李家維博士協助下，連博士慷慨捐贈10826件蚊子標本，包括13屬、92種成蟲、幼蟲與蛹，每件皆附有完整採集與鑑定資訊，具高度研究價值，本次新入館的蠓科玻片標本，更對館方目前進行的小黑蚊防治研究提供關鍵性助益。
科博館典藏科科長蔡經甫指出，蚊子蟲體與翅足纖細柔弱且易斷裂，製作難度相當高，任何步驟都可能導致標本殘缺或不完整，玻片標本亦因易碎、易變質而需細心維護。透過館內穩定的保存環境，不僅能讓更多研究學者充分利用，也能讓這些珍貴標本在百年後仍維持最佳狀態。
科博館生物學組詹美鈴博士也回顧，當時為執行國科會「臺灣鋏蠓防治計畫」，因蠓科種類鑑定不易，遂於2023年向蔡教授與連氏家族請求協助。研究團隊透過文獻蒐集，並利用這批珍貴標本比對觸角、口器、足與生殖器等形態構造比對，再結合DNA鑑定，成功掌握小黑蚊與其他蠓科種類的辨識特徵，得以精準找出小黑蚊幼蟲棲地，為後續防治工作奠定重要基礎。而科博館近年也陸續舉辦小黑蚊的探究活動，向大眾介紹小黑蚊形態、生物學與棲地特性，讓小黑蚊的防治與教育宣導更具科學基礎。
未來，科博館將結合此次捐贈標本、田野調查成果與教育推廣經驗，持續深化小黑蚊的監測與分類研究，期盼透過科學能量的累積與知識分享，協助大眾更正確認識小黑蚊，並共同朝向更有效且更友善環境的防治方向前進。
