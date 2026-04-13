63億開闢東光路 關鍵路段動工 盧秀燕：分流解決交通壅塞

【記者陳世長台中報導】為改善台中北屯交通瓶頸、完善區域路網，市長盧秀燕積極推動「東光路計畫道路開闢計畫」，繼去年完成第一階段松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷等路段並發揮分流效益後，(13)日正式啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程，盧市長表示，面對人口持續成長與交通需求增加，市府積極推動重大道路建設，並結合治水、污水及管線地下化等工程，全面提升北屯地區生活機能與都市品質。





盧市長表示，她常引用開台先祖吳沙「路若通，子孫就會成功」的名言，作為施政理念。台中市近年人口持續成長，交通與公共設施需求大幅提升，北屯區更面臨道路壅塞與學校不足等問題，因此市府持續推動道路開闢與相關建設，回應市民需求。感謝立法委員黃健豪、市議員沈佑蓮、謝家宜、曾朝榮、賴順仁、陳成添以及在地里長們全力促成。此次開闢東光路「南興三路至東山路一段」為串聯松竹車站與周邊重劃區的關鍵「最後一哩路」，完工後可有效暢通松竹路及東山路長期壅塞問題，完善在地交通網絡。



盧市長指出，台中市是全國少數人口持續大量增加的城市，工商業非常的繁榮，但也衍生道路容量不足等問題。以東光路為例，這項計畫早在二十多年前就已編列，卻因造價過高始終無法落實。她上任後認為，東光路是與北屯路平行的重要主幹道，唯有增加這條替代道路，才能達到實質分流、解決地方塞車。因此，市府投入63億元分期推動，一期已完成將近一半，今日開工的是最後一段關鍵工程，預計明年全線打通。未來這條路貫通後，將有效緩解北台中交通壓力。她與在地民代會持續努力，為市民建構更順暢的用路環境。



建設局長陳大田說明，東光路採分年分段方式推動，目前已完成的路段已發揮分流效益，對紓解松竹路及周邊道路車潮發揮關鍵作用。除了道路開闢外，工程同時建置污水下水道與共同管溝等基礎設施，整合民生管線，避免道路反覆開挖，提升道路品質與使用安全。完工後，也將改善東光國小周邊長期交通壅塞問題，提供學童更安全、友善的通行環境。



建設局補充，此次啟動的第二、三階段工程範圍為南興三路至東山路一段，長約927公尺、寬30公尺，總經費約37.6億元（含工程費2.71億元及用地費34.86億元），預計於116年6月完工。完工後，東光路將全線打通，進一步串聯區域交通骨幹，強化北屯整體路網功能，並帶動地方發展與居民生活品質全面提升。



