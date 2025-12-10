63歲台語歌王秀一字馬、翻跟斗！陳雷曾創新加坡開唱紀錄 突揭內心話「看一次就少一次」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

台語歌王陳雷睽違18年重返新加坡開唱，出道37年、曾在新加坡創下連辦5天共12場演唱會的他，為報答當地歌迷長久以來的支持，這回特別為了全新巡演「陳雷歡喜就好2025演唱會」親自擔任創意總監。

陳雷在新加坡開唱。（圖／慕陸國際HiendAsia 提供）

陳雷在演唱會上，不僅化身唱跳歌手熱歌勁舞，更在舞台上大展招牌一字馬、翻跟斗特技，身手矯健的模樣證明自己「63歲仍是一條活龍」寶刀未老，讓全場嗨翻尖叫連連，他自曝一字馬、翻跟斗等看似困難的特技其實都是自己無師自通，「因為小時候頑皮愛玩，久而久之就學會了！」儘管這些動作已烙印在自己日常當中，但隨著年紀增長還是得勤加練習，為了此次演出，63歲的陳雷還特別跑健身房運動操體能，更透露自己維持軟Q身段的秘訣，「就是要天天拉筋做暖身啦！都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨！」

廣告 廣告

陳雷在演唱會上還準備了一段感性驚喜，把兒子、孫子全請上台擔任彩蛋嘉賓跟歌迷熱絡互動。相隔近20年再重返新加坡演出，陳雷再度感受到當地歌迷的熱情，他笑說演出當晚彷彿時光倒轉，「最難忘的就是，我唱完後有送歌迷扇子，結果大家一擁而上衝到舞台前，人山人海，那畫面我到現在都忘不了！」

陳雷在新加坡開唱，把兒子、孫子都請上台。（圖／慕陸國際HiendAsia 提供）

事實上，有「台灣台語天王巨星」稱號的陳雷在新加坡的地位跟人氣可說堪比好萊塢巨星，當年他以一首紅遍大街小巷的經典〈歡喜就好〉成功打進東南亞市場，還憑藉著高人氣在新加坡締造一連串驚人紀錄，至今仍無歌手能以匹敵。談及重啟大規模巡演的心情，陳雷坦言十分珍惜現在每一次能站上舞台的機會，「因為現在年紀有了，趁這個身體還能唱的時候就多跑幾個城市，也要好好珍惜跟歌迷相處了時光，現在講真的，看一次就少一次。」他也不忘以朋友般誠懇語氣提醒歌迷：「大家一定要照顧好自己的身體，人生真的很無常，平安快樂最重要。」問及預計何時能唱回台灣再次攻蛋？陳雷鬆口表示：「如果有機會能再第二次攻蛋，當然一定會把握！但只要時間及狀況允許，也不一定要去小巨蛋唱歌，北流、高流也都不排斥。」

更多FTNN新聞網報導

《愛殺17》原班底回歸！ 劉修甫、項婕如接棒 延續闇黑風格

F3＋五月天阿信＋周杰倫夢幻連動！MV彩蛋解析在這裡 首播破2500萬次觀看紀錄

朱孝天遭除名F4！老婆心疼發聲 曝他為此瘦了15公斤

