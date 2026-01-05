63歲大咖歌王突宣布「封麥引退」！40週年巡演成告別舞台 關鍵原因曝光

娛樂中心／綜合報導

韓國歌王任宰範宣布引退。（圖／翻攝自任宰範IG）

63歲韓國歌王任宰範擁有獨特且極具爆發力的嗓音，今年出道40週年的他，目前正進行《我是任宰範》40週年巡演，未料，任宰範4日卻拋出震撼彈，宣布將於完成40週年巡演後正式引退，消息一出讓大票粉絲感到不捨。

任宰範結束40年歌唱生涯。（圖／翻攝自IG）

任宰範在JTBC節目《News Room》報導坦言，他花了很長的時間決定是否離開舞台，隨著出道40週年巡演落幕，他也下定決心告別他熱愛的舞台。任宰範認為，這是他離開的最好時機，因為這就像是在掌聲最熱烈的時刻選擇轉身離開。

與此同時，任宰範也透過YouTube頻道吐露引退心聲，表示自己希望在最美好的時刻主動走下舞台，將最後的尊嚴與感謝留給一路相伴的歌迷，「能在最好的時候、最美的日子裡，親自走下舞台，我認為那是我僅存的最後自尊」，任宰範強調，他會傾盡所有的力量與心意，將自己的全部獻給剩下的巡演舞台。

任宰範唱紅無數經典作品，在韓國歌壇地位崇高。（圖／翻攝自IG）

任宰範擁有〈告解〉、〈烙印〉、〈飛翔〉、〈為了你〉、〈今晚過後〉等無數經典作品，其中，〈告解〉更是吸引無數知名歌手翻唱。個人生活部分，任宰範的妻子宋楠英2017年不敵甲狀腺癌病癌，任宰範為此一度暫停演藝事業，直到近年才透過節目《Sing Again》與觀眾重新見面，隨著引退消息曝光，歌迷們也紛紛為此感到不捨。

