63歲奶奶「複雜冠心病」致心臟快罷工！微創＋心導管治療救回一命

【健康醫療網／記者陳靖安報導】63歲的陳奶奶，長年受高血壓、高血糖與高血脂等「三高」困擾，最近這3個月來，她不時感到呼吸越來越喘、胸悶不適，原以為只是小毛病，後來她赴醫院檢查，確診為缺血性心肌病變，合併慢性心臟衰竭。收治陳奶奶的台北慈濟醫院心臟血管外科楊凱文醫師先透過心臟核磁共振，精準評估陳奶奶仍有可挽救的心肌；再與心臟血管外科的跨團隊合作，融合心臟外科的達文西微創冠狀動脈繞道手術（MIDCAB）與心臟內科的經皮冠狀動脈介入治療（PCI），為陳奶奶這類複雜的冠心病，帶來一線生機。

關鍵血管堵塞影響全心臟 複合式血流重建搶救複雜冠心病

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文指出，陳奶奶到院檢查時，發現她的左前降支冠狀動脈完全阻塞，左迴旋支也出現嚴重狹窄；透過心臟超音波更發現，左心室收縮功能僅剩不到30%，確診為缺血性心肌病變，合併慢性心臟衰竭，病情十分複雜。

廣告 廣告

楊凱文醫師解釋，人體心臟主要心臟主要仰賴三條冠狀動脈供應血液，其中左前降支負責心臟最重要的收縮區域，一旦嚴重阻塞，對心臟功能的影響最大，極易導致心臟衰竭。而複合式冠脈血流重建，正是針對多條血管嚴重狹窄或阻塞的複雜個案所設計。

不用鋸胸骨也能救命 微創加心導管助年長患者重返生活

以陳奶奶病例為例，楊凱文醫師指出，當時的治療過程事先透過達文西微創冠狀動脈繞道手術，利用機器手臂的精準操作，經由小傷口取出左內乳動脈（LIMA）作為繞道血管，重新供應左前降支的血流；接著再由心臟血管科醫師接手進行心導管手術，疏通左迴旋枝的狹窄。

相較於傳統需要鋸開胸骨的開胸手術，達文西微創手術傷口僅約5至7公分，術後疼痛和感染風險明顯降低。陳奶奶在完成複合式治療後，左心室收縮功能明顯進步，目前已恢復正常生活，定期於門診追蹤。

耐用又通得久 內乳動脈成關鍵救命血管

楊凱文醫師強調，內乳動脈之所以會被優先選用，是因為其長期通暢率極佳，接至左前降支後，10至15年仍能維持九成以上通暢率，是目前醫界公認，治療左前降支阻塞的最佳選擇。

心血管病奪命快 胸悶、喘別拖延就醫

根據衛福部統計，心血管疾病長年位居國人十大死因前列，若延誤治療，恐需仰賴心室輔助器甚至心臟移植，並連帶影響肺、腎與肝臟功能。楊凱文醫師也提醒，三高族群務必規律追蹤與控制病情，若出現胸悶、喘促等警訊，應及早就醫，把握心肌還可逆轉的黃金治療時機。

【延伸閱讀】

冠心病年輕化！ 日常「這樣做」改善心臟健康

7旬老翁心臟功能只剩15% 「這項裝置」輔助心導管手術成功續命



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67278

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw