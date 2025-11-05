63歲影帝刷「老年卡」險被趕？網一看狀態秒懂：18歲！

娛樂中心／王靖慈報導

今年63歲的香港影帝吳鎮宇，過去在1999年憑著杜琪峯執導的《鎗火》獲得第37屆金馬獎最佳男主角，開始被大眾熟知，優秀演技讓他於多檔演技競技類綜藝節目擔任導師。近日他於微博發文，因搭公車使用「老人卡」被司機關注，甚至差點被趕下車，貼文也引發許多網友熱議。





63歲的吳鎮宇狀態極佳，讓司機誤以為偷刷「老人卡」。（圖／翻攝「吳鎮宇DD的食食猪樂部」微博）

吳鎮宇4日在微博曬出3張公車自拍照，照片中一身休閒打扮，配戴黑色漁夫帽，毫無遮掩的搭乘公車，但周圍的乘客大多低頭或轉頭，似乎沒有注意到這位巨星的存在。然而吳鎮宇於文中透露，當他刷卡上車時，司機看著他開始不開心，甚至差點把他趕下車。這才讓吳鎮宇意識到可能司機是因他外貌過於年輕而產生不悅，質疑他偷刷「老人卡」，於是他連忙幽默解釋是自己「天生如此」，並請求司機看他身分證自證清白。

吳鎮宇穿著輕便搭公車，並開心自拍記錄。（圖／翻攝「吳鎮宇DD的食食猪樂部」微博）





吳鎮宇在微博發文引發網友熱烈討論。（圖／翻攝「吳鎮宇DD的食食猪樂部」微博）

吳鎮宇微博貼文一出後，瞬間引發網友們討論，有網友調侃，「為什麼不給你讓座」、「下次穿老頭衫，你穿的太年輕了，雖然你穿啥都看著年輕」，也有網友稱讚，「哎呦帥哥你帥到我心裡了」、「看了身分證確實十八歲，滴個學生卡沒錯」、「滴！學生卡！」，紛紛表示吳鎮宇還很年輕，更有粉絲看見期待已久的自拍照狂嗨，「太好了你終於發照片了」、「你終於發自拍了！我上班都有動力了！」，讓粉絲相當驚喜。









原文出處：63歲吳鎮宇搭公車刷「老年卡」險被趕？他無奈自掏身分證「天生如此」！

