63歲杜德偉公開「貼老婆臉頰」放閃照 結婚13年告白：愛你如初

娛樂中心／蔡佩伶報導

63歲香港唱跳歌手杜德偉（Alex To）出道後唱紅許多歌曲，受到觀眾喜愛，在感情方面也是十分專情，他跟妻子李曉冰結婚邁入第13年，日前杜德偉發文慶祝結婚紀念日，並在文中對妻子甜蜜告白。

杜德偉日前分享跟妻子親密貼臉合照放閃，喊道妻子李曉冰「親愛的老婆，又一年了」，除了祝福週年快樂之外，還甜蜜告白妻子：「愛你如初」，瞬間閃瞎眾網友。

畫面中也可以見到杜德偉夫妻帶著兒子在餐廳用餐，一起慶祝結婚13週年，看起來格外溫馨，不少網友見狀也紛紛留言祝福，形容他們像是「童話般的幸福」、「祝你們繼續恩愛、幸福」。

廣告 廣告

杜德偉慶祝結婚13週年。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

出手闊綽！女星砸2.8億「全額付現」購入豪宅 晉升成有殼一族

62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕

陳偉霆孩子媽辣翻！產後首度露面「真實身材」太震撼：像沒生過

「AV救世主」引退3年拍寫真 解扣白襯衫「裡面都沒穿」G級美胸藏不住

