63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照，慶祝13週年結婚紀念日，溫馨畫面引發網友熱烈留言。
杜德偉和老婆結婚13年了。（圖／翻攝IG）
照片中，杜德偉身穿休閒西裝與棒球帽，與穿著黑色西裝外套的妻子一同入鏡，兩人坐在餐廳內手牽手微笑，氣氛甜蜜。另一張照片則見三人緊靠在一起，兒子AJ身穿藍色外套笑得燦爛，家庭氛圍溫馨幸福。杜德偉配文寫道：「親愛的老婆，又一年了，周年快樂❤️愛你如初！」
貼文曝光後也引來網友紛紛留言：「童話般的幸福」、「一直甜下去」、「疼愛老婆的人會發大財」。不少人也驚訝杜德偉的凍齡外貌，稱讚他「看起來一點都不像63歲」。杜德偉2012年11月，他與香港短片導演兼攝影師李曉冰結婚，兩人育有一子AJ，於2016年10月2日出生。
