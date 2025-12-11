63歲狄鶯家中客廳重現歌仔戲舞姿 大秀天籟美聲親吐遺憾

狄鶯家中客廳重現歌仔戲舞姿，掀網友回憶殺。（資料圖／陳素貞攝、李威德攝）

63歲資深女星狄鶯出道逾40年，早期以演出歌仔戲聞名，後來跨入電視、電影，但兒子孫安佐（現名孫健豪）出生後，就鮮少演出作品，最近一次是2018年客串電影《角頭2：王者再起》。不時在社群分享近況的她，日前拍影片重現演歌仔戲的身段，凍齡外型搭配專業架勢，讓人再度想起過去的風華。

狄鶯日前在社群曬出自拍影片，只見她放下一頭長捲髮，穿著米白色上衣，雙耳戴上流蘇耳環，臉上化著精緻妝容，清新氣質和亮麗外型完全看不出現已63歲。同時她唱著歌仔戲曲調，雙手還隨歌詞情緒比劃，即使許久未演出歌仔戲，身體仍不忘過去表演時的感覺。

另一個片段，狄鶯換上花紋長裙，雙手拿著特製的扇子，隨後配合背景音樂，直接在家中客廳演起歌仔戲，一邊唱歌一邊揮舞雙手、旋轉，扇子上的布料在空中飄揚，畫面十分華麗，不過她感傷坦言：「最近喜歡歌仔戲，這麼美的戲曲沒有傳承下去，深感遺憾，在家自己唱也開心！」

影片曝光後，掀起大批網友回憶殺，並紛紛留言讚嘆，「真的是寶刀未老，身段超優美的」、「姐演歌仔戲時最美」、「好懷念妳的歌仔戲喔」、「完全一樣啊！狄姐厲害」、「小時候跟阿嬤一起吃晚餐就是看葉青姐、狄鶯姐的歌仔戲」、「唱功還是一流」、「時光又倒流了，還年輕可以再唱歌仔戲」。

