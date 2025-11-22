63歲狄鶯「辣穿斷裂粉衣」！歌仔戲身段爆發「傲人曲線全反射」

娛樂中心／巫旻璇報導

藝人狄鶯以亮眼外型與精湛演技在80年代紅極一時，當年因在歌仔戲中飾演花旦而走紅，婉轉唱腔與靈動身段成為她的招牌。她更從歌仔戲舞台跨足電視劇，從台語劇延伸到國語連續劇，甚至被瓊瑤賞識，直誇「第一次看到歌仔戲有這麼漂亮的女生」，讓狄鶯順利踏入影視圈，成為當年國、台語雙聲帶的第一女主角。後來她與演員孫鵬因戲結緣，兩人相戀結婚，雖曾一度離異，但最終又復合，感情故事如戲般曲折。狄鶯近日分享一段重現歌仔戲的片段，不科學的好狀態，讓網友們看傻眼。

藝人狄鶯以亮眼外型與精湛演技在80年代紅極一時。（圖／翻攝自臉書＠狄鶯）





近日，63歲的狄鶯在社群平台上分享一段親自演繹的歌仔戲片段，只見她一身粉紅斜肩上衣搭配牛仔褲，造型甜美又不失女人味。影片中，她展現標準的歌仔戲身段，雙手柔中帶勁，轉腕、擺袖之間充滿韻味，步伐輕盈、眼神含情，一舉一動都散發昔日「小旦」的風華。她時而拈袖微轉，時而展臂回眸，那份優雅與氣勢，讓網友驚呼：「根本時光倒流！」、「狄鶯姐真的寶刀未老！」。





狄鶯出身於歌仔戲世家，也因為紮實的戲曲底子，她在演藝圈一出道便脫穎而出。（圖／翻攝自臉書＠狄鶯）





狄鶯出身於歌仔戲世家，母親與舅舅皆是戲曲界名人，自幼耳濡目染，在家中就常模仿長輩排練戲碼，也因為紮實的戲曲底子，她在演藝圈一出道便脫穎而出，無論是舞台劇還是影視作品都能信手拈來。此次她重新展現當年歌仔戲的經典身段與神韻，不僅引發網友懷舊熱潮，也讓人再次感受到她多年功底的深厚與不凡的舞台氣場。貼文曝光後，留言區被網友灌爆：「怎麼還這麼年輕！」、「風采不減當年」、「狄鶯姐唱起歌仔戲好迷人」、「這根本凍齡女神」，網友紛紛讚嘆她「歲月不留痕，韻味依舊」。





63歲的狄鶯在社群平台上分享一段親自演繹的歌仔戲片段。（圖／翻攝自臉書＠狄鶯）





















