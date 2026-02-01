63歲男星不敵食道癌病逝！遺孀悲痛證實死訊：心快撕裂了

日本演員莫雷羅伯遜罹患食道癌病逝，遺孀悲痛證實死訊。(圖／morley_robertson Instagram)

日本演員莫雷羅伯遜（モーリー‧ロバートソン），出道至今演出多部膾炙人口的作品，沒想到在上個月底不敵食道癌病逝，享壽63歲，遺孀在沉默數日後，發表訃聞證實死訊，悲痛表示：「心快要撕裂了」。

莫莉羅伯森生前所屬經紀公司「Office Morley」，今(1日)稍早在官方社群媒體公布死訊，證實他在1月29日早上不敵食道癌病逝，葬禮遵照逝者遺願，僅邀請近親出席悼念，婉拒任何慰問金以及鮮花等，對於事發數日後才公布噩耗，倘若造成眾人不便，為此感到相當抱歉，也感謝所有人對逝者的關懷，僅透過這封信表達誠摯感謝。

莫莉羅伯森的遺孀池田有希子稍早轉發這則聲明，還附上亡夫生前的照片，悲痛表示：「心快要撕裂了」，簡短一句話，透露出至今仍無法接受丈夫已經離世的消息，許多網友眼見她心情低落，紛紛留言慰問，不過池田有希子目前已經關閉留言功能，似乎想要沉澱心情，不想要被外界打擾。

莫雷羅伯遜出生於美國紐約，1981年同時考取東京大學及哈佛大學，經過一番考慮後，決定赴美深造，求學階段出版《我常常是孤單一人》獲得迴響，躋身成為暢銷作家，以記者身分起家後，曾擔任電台主持人、電視新聞評論員，以流利的外語能力，評論各種時事議題，2021年轉戰演藝圈後，推出不少膾炙人口的作品，像是NHK大河劇《衝上青天》及TBS《日本沉沒—希望之人—》，如今因為不敵病魔逝世，讓眾人不勝唏噓。

