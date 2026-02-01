63歲男星食道癌病逝！ 演員妻悲痛喊：心要被撕裂

63歲的莫雷羅伯遜不敵食道癌病逝。翻攝X@gjmorley

國際記者出身的日本男星莫雷羅伯遜（モーリー・ロバートソン），今（1日）傳出已於1月29日因食道癌病逝，享壽63歲。他的演員遺孀池田有希子也悲痛證實，在X平台傷痛寫下，「心彷彿要被撕裂的報告。」

莫雷羅伯遜超有才！主持、評論、演戲都參與

莫雷羅伯遜出生於美國，1981年同時考上東京大學與哈佛大學，在哈佛大學主修電子音樂。十分有才的他，生前橫跨藝人、音樂人、廣播 DJ、時事評論員與國際記者等領域，更曾擔任J-WAVE電台節目《Across The View》主持人，以理性、知性的談吐風格受到矚目；還曾拍過《衝上青天》、《日本沉沒—希望之人—》等大河劇，在演藝圈多元發展。

廣告 廣告

池田有希子悲痛證實丈夫的死訊。翻攝X@iYukiko

演員妻悲痛發聲：心要被撕裂

莫雷羅伯遜2006年因採訪舞台劇，與小他8歲的池田有希子認識，進而交往、結婚。今池田在社群平台悲痛發布訃聞，難忍悲傷地說：「這是一則心彷彿要被撕裂的報告。」消息曝光後，網友也紛紛留言哀悼，寫下「願您安息」、「好突然，令人震驚」、「震撼到說不出話來」。

莫雷羅伯遜的經紀公司「Office Morley」今也發布聲明，透露家屬已低調舉行完喪禮，並婉拒奠儀與供花。

池田有希子（左）年初才與莫雷羅伯遜拍下新年合照。翻攝IG@yukikoikeda

池田有希子（左）去年生日時，與老公莫雷羅伯遜一同慶祝。翻攝IG@yukikoikeda



回到原文

更多鏡報報導

《愛情怎麼翻譯？》金宣虎捲逃稅疑雲！急發聲明否認 揭「一人公司」經營內幕

大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩

金泰希送親姊68坪豪宅出事！30億豪宅遭查封 公司急發聲「真相」曝光

金鍾國老婆是誰？49歲「能力者」瞞5個月終於鬆口 新婚妻「身分」首曝光