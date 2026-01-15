63歲考上地政士！警界資深幹探孫福佐今退休

[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／臺北報導

臺北市警察局通信隊隊長孫福佐15日屆齡退休，孫在刑警界的資歷超過30年，擔任過臺北市、新竹市多個分局的偵查隊長，是警界資深幹探，曾偵辦洪曉慧王水案、宋七力分身案、新竹商銀強盜挾持案等重大案件，日前他利用公餘時間苦讀，63歲時考上地政士，孫福佐說，退休後會先休息一下，然後轉換跑道去當地政士，回首自己40年警職，他表示充滿感謝和不捨。

北市通信隊隊長，資深警探孫福佐15日屆齡退休。（圖／資料照）

孫福佐中央警官學校行政警察科57期畢業、文化大學法律學系碩士，他出身基層，早年都在新竹市服務，從派出所警員，一路到主管、刑事組長、市刑大副大隊長，期間偵辦、破獲許多重大刑案，北上後陸續在中正二、萬華分局擔任偵查隊長，隨後升任北市刑大技正，對刑事新血進行經驗傳承，從警生涯幾乎都在刑事工作上，帶出許多徒子徒孫，目前仍在刑警界活躍。

孫福佐長年都在外勤第一線，也與許多媒體記者交好，他早年還有一個「白組長」的綽號，起因是某次分局發生重大刑案，一群記者趕來採訪，有新進記者不認識他，孫隨口跟對方說自己姓白；此外他常負責對外發言，礙於一些案件還在偵辦中，面對關鍵、敏感的問題，有時必需適時「裝傻」，所以有記者打趣說他是「白賊組長」，這也是他外號的由來。

2023年孫福佐從市刑大技正轉任通信隊隊長，公務之餘他重拾書本，孫福佐說，一開始並沒有想到退休後的工作，只是想多充實自己，後來想說讀都讀了，就去考考看，結果機緣巧合錄取，他也有點意外。

回首40多年警職，孫福佐說一路走來，認識很多各界的好朋友，他心中充滿感謝，而刑警的工作則充滿挑戰，各種犯罪手法與時俱進，警察也需持續精進，不過他卸任的時候到了，臨別不免感傷，希望同事們繼續努力，「身在公門好修行」。

孫福佐說，退休後大概會先去休息一下，和妻子到各地旅行、走走看看，但他也說未來應該會投身地政工作，人生的下個階段才剛開始。

